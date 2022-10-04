古天樂望《明日戰記》成為香港票房歷史第一位

古天樂與劉青雲在尖沙咀為電影《明日戰記》謝票，電影上映至今41日，票房逾6500萬，直逼《寒戰2》6624萬的香港華語片票房第一位，講到連日來不停謝票，他說：「呢6個禮拜，我哋嘅團隊謝票咗120場，自己都做咗60、70場。」

講到《飯戲攻心》票房超過5000萬，古仔說：「知道其實依家疫情慢慢過去，喜劇係好啱香港人，大家好需要正能量，好需要笑，不過，除咗笑之外，香港人亦都需要走出呢個困境，拍《明》係希望為電影圈帶來未來，自己學習咗好多，亦知道點樣去進步。見到《緣路山旮旯》、《阿媽有咗第二個》、《飯戲攻心》、《明日戰記》，睇到電影漸見曙光，大家亦要好好珍惜，我哋先有動力行落去，謝咗60幾場票梗係攰，但唔緊要大家努力，為明日而戰。」

劉青雲講到近期多套電影皆報捷，他說：「好事嚟，成個市道停頓咗一段時間，間接容許咗開啲唔同嘅題，亦都有啲唔同新人出現，長江後浪推前浪，唔代表我哋要淘汰，而係有唔同嘅力量，先可以產生效應，大家睇到呢啲戲都係有唔同配搭，係一個好好嘅開始，希望呢個開始可以延續，係好需要人去Push呢成件事。」

講到《明》票房將打破香港華語片票房第一位，古仔說：「仲有少少就可以去到香港票房歷史第一位，希望可以再高啲票房，拍一部科幻片真係唔容易，要花好長嘅時間同埋精力，我都就嚟push到冇力，大家畀啲力量我。」

提到《明》即將打破記錄會否流下男兒淚？古仔說：「我個人比較堅強，但係情緒嚟到嘅時候，要感觸落淚都冇辦法，部戲大家都付出好多。」青雲則指這段時間要感觸落淚的事太多，但希望收起眼淚，繼續向前撐，但認為人總有情緒起伏，不開心的時候，發洩情緒過後也要向前看。」

訪問後古仔與青雲到戲院謝票，講到古仔下一部科幻片以太空為主題，司儀問到青雲可有想過做太空人？他即笑說：「其實我自細嘅夢想就係做太空人。」古仔笑說：「Amy(郭藹明)以前讀火箭，有問題問佢就得。」青雲又指覺得做太空人相當有型，加上現在可以在自己國家做太空人，大家只要比心機讀就有機會，又笑言自己若有機會上太空也願意冒險。