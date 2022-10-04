中年好聲音︱「屯門娜娜」都參加　莫非表演大媽舞？

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》今日（4日）進行面試，招募35歲以上參賽者，有近千人報名，其中不乏有唱歌經驗的音樂人，包括前樂隊幕後玩家的成組羅金榮、周吉佩、「造星」參賽者梁奕藍（Hayden）等，還有張明敏兒子張頌華，最爆昤跳大媽舞出名的「屯門娜娜」董幸兒。

現年36歲的娜娜以紅色吊帶背心襯短裙上陣，獻唱快歌《勁舞Dancing Queen》，她稱志在參與，沒有信心入圍，見她現場表演拘謹，沒有平時在公園跳舞時豪放。而周吉佩揀了林俊傑的歌曲《修煉愛情》，表現穩定發揮不俗。

主播許文軒擔任主持，歌唱比賽出身的他稱仍有個唱歌夢，曾想過參加《中年好聲音》，但因為自己是合約藝人，並非素人，所以未能合乎資格，被指是被主持耽誤了唱歌？他說：「唔好咁講，我都發掘咗我鍾意做主持一面，唱歌變咗興趣，如果你話要出道，我點夠鬥，依家啲聲夢咁犀利。」

至於評審之一的音樂人張佳添稱讚參賽者水準不俗：「佢哋唱到經歷同感覺，有好多故事喺後面，今次比賽未必咁着重搵偶像。」提到不少人對《聲夢傳奇2》的賽果不太滿意，戥季軍的趙紫諾（Sabrina）不值，他表示：「5強實力好均等，我事前都估唔到邊個冠軍，每個人都有自己支持者，邊個贏咗，其他支持者都話自己嗰個唔抵，Sabrina當晚表現非常好，係《聲夢2》裏面最好表現，所以係其中一個最高分，但要計觀眾投票，如果話戥佢唔抵，咁你有冇投票畀佢先？評審已經畀咗最高分佢，始終賽制，要睇天時地利人和，佢仲有好多嘢要學習，例如廣東話、舞台經驗等，而且佢唔係每一次都發揮得咁好，如果大家心目中佢可以成為明星，全世界都會畀機會佢，假以時日一定得。」