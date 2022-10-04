Q：我想問一些關於陰莖和包皮的問題，感覺陰莖跟包皮像連在了一起，把包皮拉後的時候會扯到龜頭，包皮和龜頭被紅色筋類物體連接着，請問是出了甚麼問題嗎？一定要進行手術嗎？有甚麼解決方法？

一名年輕人

A：閣下所指的紅色筋狀部位叫做「包皮繫帶」，它是一條將龜頭和陰莖體連接起來的皮褶，位於龜頭下方的正中位置，呈縐摺狀，它的功能是於陰莖充血後固定陰莖和龜頭。「繫帶」並非男性性器官所專有，每個人的口腔裏頭也有兩條繫帶，分別是舌頭繫帶和上唇繫帶。「包皮繫帶」雖然只是一條毫不起眼的皮褶，卻擁有重要功能，龜頭能否正常抬頭，全靠它去把持。

閣下提及到將包皮擼後時，會感覺到拉扯到龜頭，這是包皮的整體形態出了問題，一般涉及包皮過長和包皮口過窄。與此同時，男性若患有包皮過長，亦會出現包皮繫帶過短的先天生理缺陷，此缺陷會令到過短的繫帶受不了猛烈拉扯而撕裂，導致了包皮過長的男性，往往屬於包皮繫帶意外斷裂的高危患者。

幸好閣下能及早察覺那話兒的形態有異。的確，最徹底的解決方法是盡快去求診，由醫生評估包皮過長和包皮口過窄情況是不是嚴重到需接受「包皮環切術」（俗稱「割包皮」）。「包皮環切術」是簡單手術，只是太多男性衝不過心理關口而迴避手術。在性亢奮和拉扯包皮時，包皮繫帶尤為脆弱，「包皮繫帶撕裂傷」通常發生於伴侶性行為和自慰的時候。性交動作或手部動作過度激烈、太過忘我、產生了不均勻的拉扯力度，那股無情力會使「包皮繫帶」遭殃。嚴重的話便要縫針，更有重複撕裂的可能性。建議閣下鼓起勇氣去檢查，至少可清楚了解身體狀況。若暫且只想維持現況，便需時常小心保護包皮繫帶，不可掉以輕心。

李偉儀