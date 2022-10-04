陳豪稱同老婆陳茵媺拍劇「唔舒服」：要適應吓！

藝人陳豪、孔德賢及阮嘉敏日前出席保健品牌活動，分享健康心得。「愛妻號」陳豪魅力驚人，一出場即吸引大批人士蜂擁台前拍照，他透露與太太陳茵媺同樣注重飲食，不過他對健康的注重，竟然是源自張繼聰：「同佢合作拍攝劇集《誇世代》，見佢練到一身肌肉，咪向佢請教囉。經佢介紹後我再次健身，想再操大啲肌肉，除咗研究健身方向，仲要注重飲食同餐單嘅配合，亦因為咁開始注重營養問題。」

談到正跟太太合作新劇《羅密歐與祝英台》，陳豪笑言有點「唔舒服」：「婚後大家未試過用演戲方式相處，即使《天梯》時合作，都唔係太多對手戲，呢種相處我哋都要適應吓，但都OK嘅！」提到陳茵媺闊別螢幕多時，陳豪透露：「今次佢嘅挑戰好大，10年冇拍劇、好多劇本、好多Rundown、好多對白需要出力記。」問到太太在劇中剷青的霸氣造型時，陳豪表示：「我欣賞嘅，今次佢角色女扮男裝，令人眼前一亮。」

而同場的孔德賢則負責獻唱幾首歌，他指今次是第二次在台上獻唱，心情興奮。正忙於拍攝民初劇《本尊就位》的他，透露為趕劇已超過40小時沒有睡眠，難怪一個月瘦了10公斤。而阮嘉敏離開了《東張西望》後，近日完成了新劇《靈戲逼人》拍攝，她表示難忘農曆七月時拍攝探靈戲份，幸好一切順利。