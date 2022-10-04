片山萌美　獨一無二有樣睇

家陣有唔少女星同網紅都有撞樣情況，莫講話望一眼會唔認得，就算成日見到佢哋喺鏡頭前亮相，都未必能令人留下深刻印象！至於今日為大家介紹嘅片山萌美，靚得嚟有氣質，身材仲要係高挑又好波，難怪被寫真界稱為「獨一無二之存在」！

高挑索女

日本寫真界一向美女如雲，但好波得嚟又生得夠高嘅索女始終係少數，因而令身高達5呎7吋嘅片山萌美顯得有啲鶴立雞群。擁有「最強美乳」封號嘅萌美，今年已經31歲，氣質綺麗迷人，笑起上嚟又帶有幾分稚氣，面上仲有幾粒銷魂痣，好有傳統和風美人嘅感覺。身材方面，萌美生得高挑之餘，骨架又唔算生得好橫，而且腰幼腿長兼大波，同行天橋嘅職業模特兒有得揮。話時話，萌美嗰對G奶確係好凸出，雖然有人話嫌佢有少少下垂，但計我話瑕不掩瑜，而呢份柔軟質感亦證明裏面冇添加異物，九成九係天然美乳！

影視紅星

片山萌美有樣有身材，當初喺寫真界登場已經備受注目，好多雜誌都搵佢拍水着寫真，後來仲拍咗一輯全裸寫真呢！之後佢嘅事業可謂更上一層樓，不斷有機會參與影視演出，近年拍過嘅電影包括《小偷家族》、《永遠之1分》等等，仲因為有份演出電視劇《警視廳強行犯係 樋口顯》而成功入屋。由於萌美已經貴為影視紅星，有段時間停拍寫真，但佢冇忘記到一班寫真粉絲，為咗紀念自己出道10周年，決定回歸寫真界，拍攝全新寫真映像作品，仲喺東京表參道開設寫真展「MOEMI♡」，見到佢喺新作中展現出極佳狀態，身材變得更纖巧，如果呢排有機會飛一轉東京，真係要去欣賞吓！