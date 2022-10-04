洪嘉豪首個演唱會內部認購爆滿　預告會有新驚喜畀歌迷

歌手洪嘉豪（KAHO）早前跟同門師弟MC張天賦㩗手開騷，嘉豪更被MC的私人助理言論暗寸，鬧出是非，幸無損兩兄弟感情，雖盛傳MC明年將進軍紅館，但KAHO卻搶先於11月在西九戶外公園舉行演唱會，KAHO迎來人生第一個個人演唱會，一開就兩場，每場更是七千座位，等同紅館兩場三面台，據知內部認購一早爆滿！

他聽到即說：「真係唔敢相信㗎！第一次聽到腳都震，爆左？我都係依家先知，慘啦，我仲有好多朋友、屋企人未落飛，我仲獅子開大口答應咗佢哋，今次一定買到飛，我點算啦。」他願望一直是想開戶外騷，能夠達成願望，他已經好開心，他希望朋友家人及由細陪他長大的歌迷，全部都可以在場一齊見證這個大日子。

早前他為演唱會影海報，主題是講循環，他說：「人生、愛情，我新歌《還原淚》都係講緊一個循環，今次想成個主題都圍繞開心歡樂，所以你見我身上都係七彩繽紛，但又有春夏秋冬循環縮影。」會否循環唱不停？他笑說：「我剩係知要堅強少少，唔好咁早喊囉。次次都畀歌迷感動到想喊，希望今次忍到。」

為了個唱他已勤力操練，但強調不是為騷肌而操：「11月都涼啦，操左之後，個人精神體力都好咗，成個人挺直咗，好鍾意呢個狀態。」由籌備開始，他覺得在舞台上真係要識雜耍一樣，他笑說：「幸好細個咩都玩下，可以預告會有新驚喜畀大家囉，跳舞當然會苦練啦，一定會跳得好過上次！」

其實拍攝海報當日有段小插曲，一向悲觀仔的他晨早起身揸車過海，以為自己會早到，點知在隧道內架車爆胎，幸好得職員哥哥來救架，開條私家路我行，轉入私家路後，一、兩分鐘轉出來就已經係汽車維修店，可以快手換呔，同事們笑他不再倒楣，不用拖車認真行運。