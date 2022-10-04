沈殷怡新劇第一次挑戰演母親　同Stanley零親熱戲大呻可惜

ViuTV女神沈殷怡（Shirley）在新劇《野人老師》中首次與MIRROR成員Stanley（邱士縉）合作，對演媽媽角色毫不介意，唯與Stanley是離婚前夫前妻關係，親熱戲清零而大感可惜。這是Stanley首部擔正男一的劇集，Shirley透露拍攝期間，感受到他緊張又興奮，大讚他是專業演員。

自從7月MIRROR紅館騷發生嚴重事故後，MIRROR宣布休團兩個月，近日Stanley和Frankie(陳瑞輝)主演的劇集《野人老師》播出都未能宣傳，劇中飾演Stanley前妻的沈殷怡早前受訪，對於未能與Stanley一同宣傳，未感遺憾，她說：「我係好榮幸，Stanley和Frankie幫我好多，對佢哋嚟講會更重視觀眾的感受，Stanley第一次做男一，拍劇時佢係既緊張又興奮，大家follow佢哋咁貼毋須要宣傳，我先至要宣傳啫！」

現年28歲就要飾演人妻及人母，戲中有個10歲兒子，她稱當初接到導演邀請，開心終於有劇拍，沒有任何考慮，問到劇中同Stanley可有親熱戲？她語帶無奈說：「第一集我哋己經離咗婚，係前妻前夫，無親熱戲，下次應該同導演講整啲開心回憶。同Frankie就係好兄弟關係。」她稱最難忘鏡頭以外經常與Stanley用食物氹仔玩爭寵，「Stanley太幽默又活潑喇，同佢講完嘢我要用10分鐘平靜入戲，我叫佢唔好同我講嘢，望住佢已經好想笑。」其中一場她情緒爆發的戲份，幸能一鏡到底。

而拍此劇最大得着是第一次感受到做媽媽的難處，拍之前向媽媽取經，因知道媽媽為照顧她和弟弟放棄教書。她說：「拍緊時我傳咗個短訊多謝媽咪，話呢幾年佢辛苦啦！多謝佢照顧，我會生性。講完我繼續拍嘢，媽咪收到好驚我出事，打畀我又唔聽，嚇親佢。」Shirley稱媽咪直言入電視台最好一件事，就是拍了此劇。己不再反對她入行？她稱父母當初對她入行是擔心她被人蝦，但現在已轉為支持，會經常提點她要挺胸做人免寒背，及咬字要清晰，成為她的人生導師。