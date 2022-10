人氣HBO電視劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of the Dragon)28歲英國女星奧莉花谷卡(Olivia Cooke),早前為美國天后Rihanna創立的內衣品牌Savage X Fenty擔任模特兒拍攝廣告,穿上黑色哩士魚網內衣大擺甫士,非常誘人!

奧莉花透露疫情期間芳心寂寞,利用社交網站與一些她心儀的火辣男星傳短訊,但對方全部沒有回覆!

Profile:

身高:1米66

體重:54kg

三圍:33-24-32