爆乳技師　愈按愈放肆

等我幫你按摩鬆一鬆啦！（互聯網）

男人腰痠背痛？去按摩啦！男人肌肉疲勞？去按摩啦！男人想……總之去按摩啦！不過，其實按摩並非男人專利，喺美國四仔界就有唔少以按摩為題材嘅作品，當中男女技師嘅手勢一流，簡直係按出高潮呀！

靚女雲集

有男士認為好嘅按摩女郎係要講技術，有人卻認為最重要係外形，只係呢套由Girlfriends Films製作嘅《Lesbian Massage Club #1》，卻話畀大家知其實兩者都可以兼得。由四仔名導B. Skow執導，並搵嚟Maddy May、Pristine Edge、Lacy Lennon等靚女脫星演出，無論鍾意睇樣定身材嘅四仔迷，總會有一位啱你心水。而為咗拍出嚟嘅效果夠逼真，每位脫星喺演出前都要參加按摩培訓，絕對係有板有眼。講到床上演出，對呢班經驗豐富嘅脫星嚟講，更加難佢哋唔到，所以大家睇片前記得準備定紙巾喇！

極具挑逗

呢套由POV Adventure推出嘅《Massage Mayhem》，搵來充滿異國風情嘅脫星Keira Croft主演，片廠更為佢度身訂造，故事講述按摩店老闆娘兼技師嘅佢，每日招呼唔同嘅男客人，而每個客人嚟幫襯都有相同嘅目的，就係享受佢高超嘅情慾按摩服務。Keira Croft嘅演出固然極具挑逗，加上全片以主觀角度拍攝，令四仔迷睇得更加投入，絕對係套深宵娛樂嘅佳作。

新店體驗

片廠Fantasy Massage嘅出品高質又有口碑，故此呢套新系列頭炮作《Business Venture Adventure》，備受四仔迷注目。搵嚟Kyler Quinn、Casey Calvert以及Demi Sutra等脫星演出，故事講男主角經常去幫襯按摩店，有一日佢就去咗間新開嘅按摩店體驗特色服務，遇上三位索女技師，繼而齊齊上床開P，雖然劇情有啲老土，但勝在一班脫星表現夠投入，按摩技術更係相當唔錯。

碟評

按摩題材嘅四仔賣點係乜？其實重點不外乎睇按摩技術，同埋按出情慾嘅誘人反應，而講到呢點，今次介紹嘅三套作品均做到呢點之餘，當中尤以《Lesbian Massage Club #1》最為令人興奮，除咗因為每位參演嘅脫星樣靚身材正外，佢哋嘅按摩技術真係一流。至於玩異國風情嘅《Massage Mayhem》，同樣令人印象深刻。以新店體驗為主題嘅《Business Venture Adventure》，亦新鮮感十足。