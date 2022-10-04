再戰選美︱李天縱11年前受盡委屈：唔想再做透明人！

無綫藝人李天縱自參加《2011年度香港小姐競選》後加入無綫，當年同屆的佳麗還有朱晨麗、許芷熒（前名許亦妮、Whitney）、麥美恩等，雖然李天縱於香港出世，但小時候因為父母經營生意，故她要跟隨家人到阿根廷生活，年輕時好勝的她於北京電影學院及北京舞蹈學院畢業後，便毅然返港參選。當時她1的廣東話不好，縱然自信心爆棚，難免處處碰壁，受盡委屈的她更以「黑暗的一年」來形容參選的一年。

日前李天縱接受東網訪問時謂：「嗰陣自己啲廣東話唔好，人哋講嘅嘢我都唔明，就連參選時介紹自己我都只係背語音，每次訓練時我都偷偷錄音，然後夜晚返屋企就用ICQ傳畀朋友，等對方聽完再講解番畀我知，聽日要帶啲乜、注意啲乜。」李天縱坦言當時每天以淚洗臉，日日都想退選，相當委屈，問當年有否佳麗較為投契時，她謂：「嗰陣同Whitney最好朋友，因為去台灣拍外景時我哋係同房，但拍攝時都要分開，我連啲稿都睇唔明，有記者會時又唔識答啲傳媒，嗰幾個月真係好難捱。」

經過11年時間，李天縱一直都於無綫默默等待機會，除了說得一口非常好的普通話外，廣東話亦進步很多，她亦拍過不少劇集，第一套參演的是《不懂撒嬌的女人》，劇中飾演林文龍女友的她更大晒玉背上陣而備受觀眾注意，之後更獲不少監製讚好戲。2018年，她與結識多年的師兄、內地導演唐寅結婚，年多前誕下愛女Amber，令外界以為她已返內地，但其實她一直有拍劇，當中包括《隱形戰隊》、《雙生陌生人》及賀歲劇《黃金萬両》等。她不諱言：「我係因為超級鍾意演戲，先至可以堅持到依家，當年參選港姐，因為我想打破現狀，不過一路以嚟星運好低，所以依家唔想再做透明人，希望可以多啲人認識、認同我。」

亦因為此，李天縱參加無綫舉辦的《香港小姐再競選》，與一眾前港姐齊齊爭競逐獎項。由於她已婚、生了小朋友，故今次選美，都要擺脫世俗眼光，讓自己豁出去。2011年參選港姐時，李天縱108磅，生完女兒後，她的體重升至138磅，但為了今次「再選」，她已積極減磅至103磅！「我半年前報名，之後就開始鍛煉自己，每朝7點練瑜伽、夜晚就跑步，食物方面當然要調節配合，（要再次着泳衣面對大家會否有壓力？）依家OK嘅，過咗關，三圍同當年選港姐時都一樣。」