【是日通勝】

農曆九月初十

壬寅年 己酉月 辛卯日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、治病、破屋

忌：諸事不宜

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、26、38、43

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：感情關係需用心經營，別忽略另一半的感受。

金牛座：運氣不錯，生活上嘗到甜頭，切忌得意忘形。

雙子座：心態保持正面，有望改善人緣，帶來好運氣。

巨蟹座：讓急速的生活節奏慢下來，才不會失去理智。

獅子座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

處女座：事業遇阻力，遇疑難要問清楚，勿自作主張。

天秤座：幸運指數排第一，事業發展可望更上一層樓。

天蠍座：財運一般，多為人設想，面對得失勿太介懷。

人馬座：人紅是非多，即使運氣好，也必須保持低調。

山羊座：好好護眼，勿長時間玩手機，以免視力受損。

水瓶座：好人有好報，只要有一顆善心，好事自然來！

雙魚座：長命工夫長命做，切勿為了工作而賠上健康。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 易犯錯

鼠：易與人發生口角，需要多點忍耐與包容。

牛：受貪玩心態拖累，工作效率比預期落後。

虎：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

兔：社交運不錯，適合聯誼會友，獲益不淺。

龍：煩惱多，但勿讓負面情緒傳染給身邊人。

蛇：財運旺，投資眼光準確，不妨小試牛刀。

馬：偏財旺，出外購物有機會買到超值貨品。

羊：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

猴：財運好轉，努力工作可望換來滿意收入。

雞：是日沖煞，三心兩意，謀事易出錯碰釘。

狗：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

豬：工作運不錯，多與人合作，無往而不利。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

智慧之石「紫晶」

紫晶（Amethyst）是持續受到大眾歡迎的晶石之一，經常用作提升事業運和改善人際關係，更被喻作智慧之石，有助啟發潛能，提升直覺。

希臘神話中，Amethyst阿美吉思特是一名少女，酒神巴克斯有一次非常肚餓，導致情緒暴怒，命令老虎撲去噬咬少女阿美吉思特。少女立即向神祈求，天神就將阿美吉思特變成一塊純白的寶石，巴克斯被這塊寶石感動，對自己的行為感到懊悔，將身上紫色的葡萄酒倒在白色寶石上，瞬間變成晶瑩剔透的紫色寶石，Amethyst就成為了紫晶的來源。

紫晶因有鎮定安神及緩和脾氣的作用，所以在西方國家也代表愛的守護石，給予夫妻及情侶正面的能量。紫晶主宰右腦世界，有助開發潛能，增強記憶力，需要創意靈感的藝術工作者及文字工作者，非常合用。紫晶也有加強人緣之效，對於銷售或倚靠人際關係的工作，也特別有效，當主管職級的朋友佩戴紫晶，有助增加包容心及了解下屬，有利領導能力。

紫晶洞更有匯聚能量的作用，適宜放在居所大門後的通道，於商店擺放則可以放收銀櫃枱附近。由於具備強大能量，紫晶洞同時也有消磁淨化的作用，只需將日常佩戴的各種水晶飾物，放在紫晶洞上一晚，便可以為水晶飾物「消磁充電」，重新啟動原有能量。