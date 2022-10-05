業主係昆凌！王子被爆豪宅開P滋擾鄰居　遇上門投訴竟推母親擋箭

台灣男星邱勝翊（王子）星途順利吸金力十足，現居內湖千萬豪宅嘅佢，近日卻在寓所鬧出糾紛，被鄰居指控經常找友人聚會，甚至於凌晨2、3時仍在屋內發出巨大聲響，半夜喧嘩擾人清夢，多次溝通都無效，更爆出原來該豪宅嘅業主，係台灣天王周杰倫老婆昆凌！

爆料鄰居指當初選擇搬進該單位，是因為得知樓上單位是昆凌買給媽媽居住，認為老人家很單純不會造成滋擾，豈料搬進去後每晚都會傳來大量噪音，包括重重踱步、大門關門及玩鬧的聲音，令他與妻子無法入睡，詢問之下才得知原來單位已轉租給王子一家，有次他半夜3時難忍噪音上去理論，結果由王子母親應門致歉，及後再請管委會主委開會協調，亦只是由邱母出席，狠批王子「推媽媽當擋箭牌」！

對此，王子弟弟邱宇辰於社交網發文回應，承認曾與友人開P不小心太大聲吵到鄰居，但翌日即上門道歉：「隔天就送了水果禮盒表達歉意誠意，可惜對方並沒有接收，但我們誠意做到。」又指及後有裝上消音器及減少邀請朋友回家的次數，但就強調爆料者提到「推媽媽當擋箭牌」的當日，他和哥哥王子都不在，故認為指控是無中生有：「但那天我跟我哥根本不在家，只有我媽在，老實說我看到影片很火，我不知道這用意是？說推母親出來！？」並上載與另一戶鄰居的對話截圖，感謝鄰居關心與幫忙澄清。