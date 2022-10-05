張家輝腳傷未愈企定定拍打戲　陳偉霆化身百米飛人

影帝張家輝「負傷」在中環街頭拍戲，他笑言腳傷未愈，只可以站着拍打戲。其拍檔陳偉霆化身百米飛人穿插狂奔，賣力演出跑到氣咳，相當專業。

家輝早前拍攝英皇新片《爆裂點》時，從高處躍下時失誤而「拗柴」，雖已求診及作出適當休息，但腳傷依然未徹底根治，眼見大隊要趕及月中前拍完香港所有戲份，再趕往馬來西亞拍外景，家輝前日（3日）黃昏「負傷」現身中環，與拍檔陳偉霆（William）補拍之前叫停的追逐戲。

一身藍色打扮的家輝躋身人海中依然搶眼，被途人及駕車經過的司機認出，令大隊取景的十字路口水洩不通，有司機更為「追星」而罔顧安全，慢駛及站在馬路旁拍照。劇組多次「大聲呼籲」，爭取時間完成戲份，以免發生意外。

至於即將赴馬國拍外景？家輝表示：「多謝劇組為咗遷就我嘅傷勢改咗啲場口，等我唔使跑。其實要我企定拍打戲係冇問題嘅，不過狂奔就唔得。（準備去馬國啲行李未？）佢哋未落實出發日期，我淨係知去到要拍ending戲，起碼『大打』6日。」他笑言聞得該片監製曾於馬來西亞荒蕪地開工，結果被百足咬傷，需即時送院治療，故令他膽怯：「佢話安排我同譚俊彥喺山洞對戰，每次拍佢啲戲都冇好嘢嘅，哈哈！我就話最好唔使去，改喺西貢開工就最好喇。」而是日「重頭戲」由William孭飛，導演一聲令下，他即化身「百米飛人」於街頭穿插狂奔，為滿足鏡頭擺位，他連續拍攝多次，可謂跑到氣咳，期間有粉絲到場為他打氣。