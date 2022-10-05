東方日報C2：章子怡做劏夫疑兇殺入串流戰場　甄子丹賣武分一杯羹

國際女星章子怡4年前拍畢內地劇《上陽賦》後，一直未有電視劇新作，原來她早前已秘密接拍新劇，飾演殺夫疑兇，對於甚少接拍該類劇種的她來說，都算是一大挑戰！除了子怡之外，多年來鮮有拍劇的甄子丹亦將接演動作奇幻新劇，並兼任動作指導，由於兩部劇集都是主攻串流媒體，兩位影壇巨星齊齊殺入戰場！

章子怡自2018年首度拍攝內地古裝劇《上陽賦》後，一直都沒有再拍攝劇集，當然期間有不少製作公司敲門，但都因劇本、班底未達要求，未能令她心動。不過，原來「潛伏」4年的子怡，早前終於被打動，接了新的劇集計劃，主演懸疑劇集《The Murderer》，日前該劇製作公司於釜山電影節公布了一連串拍攝計劃，當中包括由子怡主演之新作，而其角色及故事背景亦告曝光！

子怡拍《上》劇要由15歲演到中年，今次在《The Murderer》中，則飾演長期被老公家暴的女子，最後老公被殘忍肢解，她亦成了最大嫌疑人，故事改編自1944年上海的一個真人真事案例，亦反映中國從抗日戰爭時期到新中國成立的歷史。子怡近年很少接演此類角色，都可算是一大突破。今次接拍新劇，除了劇本吸引，該劇之製作公司背景應亦是打動她的原因之一，因該公司由香港名導陳可辛成立，並且將於韓國、日本、泰國及台灣等地都會有多個大型製作，專攻串流媒體市場。

除了子怡之外，多年來鮮有拍攝電視劇的甄子丹，亦將會為該製作公司拍攝電視劇，演出動作奇幻劇《Outright Loser, Hidden Master》，並會出任動作指導及製作人，劇中飾演一名美國華裔武術家，意外地知道香港有不少普通人實際上是功夫大師後，展開一連串調查，發現有武術家一直將他們的記憶和武術技巧轉移到陌生人身上，來傳承他們的功夫。子丹除了演出之外，亦有機會兼任部分集數的導演。子丹與陳可辛曾合作電影《武俠》，對於再跟對方合作，子丹表示：「非常高興能與陳可辛合作，當電影人擁有相同目標，就會有無限可能性，相信我哋嘅合作可以令新作質素節節上升。」

親子合照 囝囝「被消失」

子怡即將要接受新挑戰，除了積極籌備之外，亦要爭取時間與小朋友相處，享受親子樂，前日她的好友蘇芒網晒和子怡一起看藝術展的合照，子怡的幼子亦在現場，在合照中她為了不讓兒子的容貌曝光，親自出手刻意拉囝囝在身後，不讓他出鏡，最後相片雖然只看到幼子的小撮頭髮，不過未幾這張相都被刪掉，經裁剪後再上載，幼子已「被消失」。而子怡雖只化淡妝，打扮簡約，但網民笑稱她難掩低調，因其手上的鑽石手鏈惹人注目。

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