又有消費券優惠　Mark實再買至精明

新一輪消費券到手了，要買得抵，最重要係睇清各種優惠是否適合自己個購物Plan，咁至係最抵。

【最高100%回贈】

轉天氣當然要換新裝，兼入手新化妝品，ELEMENTS圓方於整個10月都有「美妝獎賞」，只要於美容及護理商戶即日單一消費滿港幣$1,000，即可獲港幣$1,000禮券獎賞，享受100%回贈。

想添新衣就要留意「周末時尚服飾獎賞」，於指定日子以指定之電子貨幣於指定時尚服飾商戶單一消費滿港幣$2,000，即可獲總值港幣$1,000獎賞。此外，還有「秋季購物賞上賞」，以指定的電子貨幣於場內之零售商戶即日消費滿港幣$10,000（上限港幣$50,000），即享合共總值港幣$5,000獎賞，滿港幣$60,000，更可享總值港幣$40,000驚喜禮遇。

【至「豐」購物賞】

於消費券到手之際，V Walk及V city除了再推出「消費券 爆買爆賞 第三賞」，在10月The Point會員以電子消費券即日消費滿$2,000（最多2張不同商戶之收據），即可換領總值$2,000的指定商場及商戶贈券、禮券，同時可賺取會員積分，而V Walk更同步打造最盛大的秋日購物節，其中以於9月29日至10月5日揭幕的「3週年感謝祭」最受期待，消費賞包括「消費券專享 • $1震撼秒搶、$10驚喜快閃」精選多款滋養美食和護膚聖品以震撼價登場；「全場「豐」搶專區」逾5,000件人氣美妝潮服、珠寶飾物、健康食品及美食低至17折；以及「最「Top」消費賞」感謝祭消費之王可贏得MAXCARE傾心椅等。

【「Chill」驚喜禮遇】

過往去旅行就瘋狂行Outlet，近幾年冇得飛，不少人都轉移陣地去東薈城名店倉，其會員計劃CLUB CG於近日推出「兩周年Chill慶典」，帶來「Chill」驚喜禮遇，包括「Chill 買」雙重賞，會員消費滿$2,000（單一收據）即可獲得指定商戶$50現金券，消費滿$6,000（最少一張$2,000或以上之收據）可獲$300現金券，憑指定信用卡更可額外獲得$150或$300購物禮券，雙重優惠最高獲贈高達$800無消費門檻購物禮券，下次消費可當現金使用。非CLUB CG 會員亦可憑合資格的消費即場登記成為CLUB CG 會員，參與獎賞換領；另有前往購物前必看的「Chill 搶」折上折，於SHOPPING+ 網上平台可購入低至6折的商戶電子現金券。場內部分商戶更推出消費券優惠，優惠至10月18日，或換/售完即止。