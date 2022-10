歌手彭羚下嫁藝人林海峰及誕女後,就淡出樂壇後專心相夫教女,甚至少有現身朋友聚會,歌迷好難得先會見到佢嘅近照,反而佢近年迷上禪柔運動(Gyrotonic),成個社交網都係佢拍低自己優美做禪柔嘅片。驚喜地今日(5日)凌晨,已移居英國嘅著名填詞人黃偉文(Wyman)就晒出同彭羚嘅合照,見二人齊齊着得靚靚,去到堡壘食飯聚舊,Wyman更大爆彭羚此行係為特登跑到老遠嚟搵自己:「真係『關起手機 純靈魂對話』。而且特登跑到老遠,更加專心。This is some real catch up 。」

之後彭羚亦留言謂:「多得你饋贈無窮的溫暖❤️」加上Wyman回覆:「朋友嘅嘢,你做吓我嘅爐我做吓你嘅爐,我都多謝你畀我圍😆」似乎今次彭羚急飛英國搵老友,係有好多大事要呻。而佢喺自己社交網上亦晒出與大班外籍友人聚會嘅合照。