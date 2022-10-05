日韓女星搶攻！小松菜奈Yoon A現身巴黎時裝周

被譽為「國際時裝界焦點」的「巴黎時裝周」昨日（4日）舉行最後一日，吸引來自世界各地的名人紅星現身！

繼韓國女團BLACK PINK的多位成員先後亮相時裝周之後，另一女團IVE的成員張元英昨日亦與少女時代成員Yoon A一同出席一品牌的晚宴以及慶功派對。同場還有美國超模Bella Hadid以及「星二代」Ever Anderson等。而同日另一時裝品牌的花生騷亦星光熠熠，多位紅星包括美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、德國女星戴安古格（Diane Kruger）、里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）模特兒前女友Camila Morrone以及天后Halsey等現身捧場。其中姬絲汀以新型爆髮型示人！此外，日本女星小松菜奈亦一身品牌衫到場睇騷。

另方面，連日來以不同造型亮相「巴黎時裝周」的美國天后Doja Cat昨日（4日）以「十八銅人」的古怪造型於當地外出，即時惹來不少注目！照片於網上曝光後即有Fans留言批評新造型醜爆，她即時回應：「我唔係嘗試令自己性感或有吸引力。所有我嘅化妝背後都有故仔亦冇任何規定。」