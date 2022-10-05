BTS兵役問題仲未解決　文體部推兩大方案保障演藝活動

韓國天團防彈少年團（BTS）人氣席捲全球，多次揚威海外音樂頒獎禮，韓國文化觀光研究院曾估計他們如在疫情放緩後在韓國開騷，每場招待65,000觀眾的演唱會可為韓國帶來44億至79億港元的經濟效益，而他們亦是釜山市爭取申辦2030年世博會的宣傳大使，因此釜山市及文化體育觀光部都希望BTS可以其他方式服務國家代替服兵役。

隊中最年長的成員Jin將於今年12月滿30歲，而國防部早前表明無意修改兵役制服，意味他們最快會在明年初開始陸續入伍，而SBS電視台昨晚（4日）就指文化體育觀光部上星期向總統室提出有關改善藝術及體育要員兵役制度的兩大方案，保障BTS可以繼續進行演藝活動。

第一個方案是廢除現行藝術與體育要員的制度，改為開設藝術及體育部隊或擴大軍樂隊的服務範圍，讓BTS七子每年有大約120日可以到海外旅行及在部隊外逗留，即是允許他們在服役期間在韓國或海外開騷、出席頒獎禮及亮相節目；第二個方案則是維持現有的藝術及體育要員制度，並讓《大眾文化藝術獎》的得獎者可以包括在內，因BTS曾於2018年在《大》中獲頒「花冠文化勳章」。

不過因為國防部與文化體育觀光部的立場存在很大分歧，而政府或會在11月改善有關藝術及體育要員的兵役制度，但仍要視乎國會的討論情況及國民的意見，而文化體育觀光部則指BTS的兵役問題最遲會在12月有結果。