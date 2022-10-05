椰子油功效萬用　女星都勁Like！

椰子油近年備受中外用家追捧，除了用於煮食上，更被廣泛用於美容及其他途徑，連藝人容祖兒、韓國女神全智賢，以及一眾國際巨星及名模如Angelina Jolie、Miranda Kerr、Emma Stone及Gwyneth Paltrow等都愛用，究竟純天然的椰子油有何好處和功效？以上的星級捧場客又會如何使用它？馬上為大家拆解！

天然健康油

原來椰子油是唯一低熱量、不含膽固醇的植物健康油脂，分子結構小、容易滲透肌膚。加上含月桂酸和植物多酚，因此又有很好的抗菌、抗氧化作用，甚至有用家用後，驚喜地發現它有助減肥、美白牙齒及消除口氣。

使用上亦有學問，建議揀冷壓初榨、瓶身標着Virgin、Cold Pressed的棷子油，因類產品力工的程序少，營養成分保留得較完整，還有淡淡的棷子香。但留意若溫低於攝氏23度，椰子油會凝固成白色固體，只要把整瓶棷子油放在大約攝氏40度溫水中或放入微波爐加熱，即可融化成液體再用。

功效多元化

椰子油好處多多，識得用其實可以在日常生活中發揮不同功效！

1.有效卸妝：用棷子油代替一般卸妝產品來去除面上彩妝，效果一點也不差，方法像一般卸妝油使用，在面上打圈按摩至彩妝溶掉，再用清水洗淨，當中的維他命E和蛋白質更可滋養肌膚。此外，椰子油亦適用於卸除難洗的睫毛膏和各種眼妝，連外國紅星Emma Stone也喜歡用它卸妝。但建議大家初用時，先在手臂內側測試，看看椰子油會否引起敏感不適，才用於眼唇及臉部位置。

2.美肌保養：棷子油除可補充皮膚自然油分，因含有豐富脂肪酸，所以有效護理皮膚；加上高補濕力和抗氧化功效，有助預防細紋和延緩老化，令皮膚柔軟有光澤。國際名模Miranda Kerr日常就最愛用棷子油保養皮膚，而碧咸嫂Victoria Beckham也表示每天護膚的第一道程序就是以椰子油軟化角質層，帶出皮膚光澤。

雖然不少人對椰子油讚不絕口，但因為椰子油油分很高，對於油性皮膚來說未必合適，有機會引發黑頭、暗瘡及堵塞毛孔的危機。相反，如果屬乾性肌，椰子油就能提供足夠滋潤。所以使用前要看清楚不同膚質用法，以小量開始為佳。另外，用量也要小心控制，不能一次用太多，應逐少逐少點按在肌膚，待第一層吸收後才塗上第二層，如果屬混合性肌膚，則可塗椰子油後省略塗面霜，以減輕皮膚負擔。

3.潄口保健口腔：椰子油之所以有效保健口腔，是因為寄生在口中的微生物大多為單細胞所組成，這些細胞被脂質或脂肪膜包覆起來。脂質與水不相容，卻會與油同性相吸結合在一起，因此當把油放進嘴裏，就會像強力磁鐵一樣，把藏在牙齦裂縫、牙齒細孔和細管中的細菌吸出來。加上椰子油中的月桂酸有抗菌效果，所以想維持口腔健康，除了刷牙、用牙線及潄口水外，倣效外國女星Gwyneth Paltrow及本地天后容祖兒，於早上用椰子油潄口，也是一個天然的抗菌保健法，亦稱為油沷法。

4.飽肚又減肥：不少女星都靠食用椰子油來減肥，例如Angelina Jolie每天早上都會將棷子油混合穀類早餐同吃。由於棷子油中所含的鏈甘油，有助促進新陳代謝，幫助燃燒熱量和體內堆積脂肪。加上食用後有胞肚感，對抑制食欲和減肥有效。但要注意椰子油食用過量也有機會增加患上心血管疾病的風險，所以每天的攝取量不能超過3湯匙，而且早上的吸收度最好，建議別直接吃，混合食物同吃效果最好。

5.護髮減毛躁：深受港韓粉絲喜愛的女神全智賢，擁有一把靚靚秀髮，原來秘訣之一是選用椰子油洗護產品，因此多年來都能保持頭髮健康漂亮。除了學女神使用同類產品外，也可以洗髮後，將小量椰子油塗在髮尾，預防分岔與保持頭髮滋潤。又或是當髮膜用，將適量椰子油塗抹至頭皮及頭髮，再用熱毛巾或浴帽將頭髮包起來，待30分鐘後清洗便能減少頭髮毛躁，深層修復乾燥受損髮絲。