Kanye West穿「白人生命很重要」T恤現身時裝騷即招惹風波

美國饒舌天王Kanye West的言行舉止被公認出位，她前日（3日）在自己時裝品牌Yeezy的時裝騷中與模特兒一同穿上印有「白人生命很重要」（White Lives Matter）的T恤，因而惹來爭議！

據知在場睇騷的韋史密夫（Will Smith）的兒子積登史密夫（Jaden Smith）離場抗議，事後他留言回應：「Black Lives Matter（黑人生命很重要）。如果我對個訊息冇感覺，我唔理你係邊個，我離開。」而Kanye前姨仔Kendall Jenner亦有在積登的留言畀Like。同樣有出席時裝騷的美國時尚雜誌《Vogue》的非裔時裝編輯Gabriella Karefa-Johnson就於社交網站留言批評稱Kanye的行為無可辯解。不過卻被Kanye留言回應侮辱貼她出席時裝周的照片並放大她的長靴，指安妮溫圖爾（Anne Winstour）（即《Vogue》主編）不會喜歡她的長靴。Kanye的行為及言論除了被大批網民批評之外，就連美國超模Gigi Hadid亦睇唔過眼留言力撐Gabriella。

被各界批評的Kanye即留言死撐指自己與Gabriella情同兄妹並指已與她私下見面食飯：「我哋有影合照，而我被指示唔好公開啲照片。而我哋有互相道歉。佢同我意見不一，但至少我哋愛時裝。」至於《Vogue》亦發聲明指Gabriella成個人目標及欺凌絕對不能接受。

此外，Kanye亦有回應T恤字句受爭議一事。他只在社交網簡短回應：「所有人都知道『黑人生命很重要』（Black Lives Matter）係騙局。依家已完結。唔好客氣。」