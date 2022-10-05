開聲要求加片酬 　林曉峰委屈被寸：以為自己好紅？

藝人林曉峰（Lo）去年同型男張智霖（Chilam）、梁漢文、陳小春及謝天華組成「大灣仔天團」熱爆內地，帶挈佢有機會重返舞台做歌手，有份參加《聲生不息》比賽，人氣繼續旺。近日阿Lo就被邀拍攝節目《追夢人之疊彩人生》，大談內心世界，更自爆曾一度考慮退出娛樂圈。

佢提到曾年自己圈中發展不如意，曾考慮過離開，幸得「獎門人」曾志偉嘅鼓勵而令佢有動力繼續走落去，因為冇放棄到先成就今日嘅成績：「他跟我說一句話『加油吧！現在我還在主持，但是我之後就是你了，所以不要放棄，如果你有這個勇氣去放棄的話，把這個勇氣放在你現在的工作』我聽完之後就覺得有道理，我回去繼續我的工作。」

當年佢拍畢電影《金枝玉葉》﹑《古惑仔之人在江湖》等電影後，雖然只係出演配角，但依然令觀眾印象深刻，眼見自己喺電影圈小有成績，佢都希望自己嘅酬勞有所增加，於是同監製傾加價一事，點知對方就出言嘲諷：「因為我拍過幾部戲，然後就我覺得應該是可以加這個片酬吧！然後就跟一些製作人說『可不可以加』，他們說『你覺得你紅了嗎？你還是當初那個人，所以就不用跟我談這個加甚麼費用甚麼，走走』」冷言冷語雖然Hurt爆，不過同時佢都清楚了解自己喺娛圈嘅定位。

家中有家姐林珊珊做著名經理人、阿哥林海峰做著名電台主持人，不過阿Lo從來冇諗過要佢哋幫忙：「因為我堅持不要靠其他人，我媽媽教我的就算是自己的兄弟姐妹都不要去（太為難人家），畢竟你的人生是你自己的人生，不能夠要靠其他人幫你，你靠其他人幫你出來你會有成就感嗎？」