【簡潔生活學】澳洲實體烹飪班

2022年10月05日 14:00
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    （作者提供）
    上星期政府宣布放寬入境檢疫安排至「0+3」，港人旋即上網訂購機票，不論工作、探親，甚至旅遊，都希望快點闖出海外（或回港），而我已較早時間再次飛到澳洲，除了休息和上堂之外，亦趁機跟亦師亦友的「素媽媽」Christine聚一聚。
    我認識Christine是上她的素菜烹飪課，後來因為我「積極上堂」而跟她熟絡，發覺大家很談得來，每逢見面也有天南地北的話題，她除了是我的烹飪老師，也是我的人生導師。可是在疫情下，大家見面機會大減，難得這次終於可以和她除下口罩在澳洲相見。
    早前我便在Christine的教學頻道直播時學習了一道新素菜──低碳皮蛋素肉粥。冬天的墨爾本實在吃得溫暖，減肥更加適合。有興趣可以上網重溫https://fb.watch/fNasCYLFlY/ ，大家不妨試煮，如果食肉的朋友可以將素肉換成喜歡的肉類也可。
    材料:
    大麥皮Rolled Oat　約10湯匙（1公升水）
    皮蛋　2隻
    Omni Pork　100克
    薑粒　少許
    腐竹　2片
    冬菇　適量
    芫荽　少許
    調味料：
    鹽 適量
    素食蠔油　2茶匙
    麻油　1茶匙
    糖　1茶匙
    做法：
    1.先用調味料醃素肉。
    2.將1公升水先煲滾，再放下麥片，轉中火，要留意火力，小心麥片容易滾瀉。
    3.可以加入冬菇，如果冬菇之前已經燜好，可以慢點才下鍋。
    4.大概15分鐘，麥片粥便可以加入素肉。
    5.最後可加入生菜拌均便完成。
    Profile：Kitty Wong
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