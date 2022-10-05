【簡潔生活學】澳洲實體烹飪班
2022年10月05日 14:00
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（作者提供）
上星期政府宣布放寬入境檢疫安排至「0+3」，港人旋即上網訂購機票，不論工作、探親，甚至旅遊，都希望快點闖出海外（或回港），而我已較早時間再次飛到澳洲，除了休息和上堂之外，亦趁機跟亦師亦友的「素媽媽」Christine聚一聚。
我認識Christine是上她的素菜烹飪課，後來因為我「積極上堂」而跟她熟絡，發覺大家很談得來，每逢見面也有天南地北的話題，她除了是我的烹飪老師，也是我的人生導師。可是在疫情下，大家見面機會大減，難得這次終於可以和她除下口罩在澳洲相見。
早前我便在Christine的教學頻道直播時學習了一道新素菜──低碳皮蛋素肉粥。冬天的墨爾本實在吃得溫暖，減肥更加適合。有興趣可以上網重溫https://fb.watch/fNasCYLFlY/ ，大家不妨試煮，如果食肉的朋友可以將素肉換成喜歡的肉類也可。
材料:
大麥皮Rolled Oat 約10湯匙（1公升水）
皮蛋 2隻
Omni Pork 100克
薑粒 少許
腐竹 2片
冬菇 適量
芫荽 少許
調味料：
鹽 適量
素食蠔油 2茶匙
麻油 1茶匙
糖 1茶匙
做法：
1.先用調味料醃素肉。
2.將1公升水先煲滾，再放下麥片，轉中火，要留意火力，小心麥片容易滾瀉。
3.可以加入冬菇，如果冬菇之前已經燜好，可以慢點才下鍋。
4.大概15分鐘，麥片粥便可以加入素肉。
5.最後可加入生菜拌均便完成。
Profile：Kitty Wong
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