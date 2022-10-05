【簡潔生活學】澳洲實體烹飪班

上星期政府宣布放寬入境檢疫安排至「0+3」，港人旋即上網訂購機票，不論工作、探親，甚至旅遊，都希望快點闖出海外（或回港），而我已較早時間再次飛到澳洲，除了休息和上堂之外，亦趁機跟亦師亦友的「素媽媽」Christine聚一聚。

我認識Christine是上她的素菜烹飪課，後來因為我「積極上堂」而跟她熟絡，發覺大家很談得來，每逢見面也有天南地北的話題，她除了是我的烹飪老師，也是我的人生導師。可是在疫情下，大家見面機會大減，難得這次終於可以和她除下口罩在澳洲相見。

材料:

大麥皮Rolled Oat 約10湯匙（1公升水）

皮蛋 2隻

Omni Pork 100克

薑粒 少許

腐竹 2片

冬菇 適量

芫荽 少許

調味料：

鹽 適量

素食蠔油 2茶匙

麻油 1茶匙

糖 1茶匙

做法：

1.先用調味料醃素肉。

2.將1公升水先煲滾，再放下麥片，轉中火，要留意火力，小心麥片容易滾瀉。

3.可以加入冬菇，如果冬菇之前已經燜好，可以慢點才下鍋。

4.大概15分鐘，麥片粥便可以加入素肉。

5.最後可加入生菜拌均便完成。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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