未來動物餐廳 　「巨」體呈現

巨獸出沒注意！在現今世代，這個「溫馨提示」看似不太適用，但在未來日子，不排除會有比恐龍還要巨大的動物在我們身邊出現。說的是斯里蘭卡建築設計師Thilina Liyanage的一系列非凡構思，包括駝鹿似的觀景台、貌似孔雀的康樂中心，還有以下介紹的食肆，每一間均以巨大的動物造型示人，具生氣又有霸氣，一旦建成，勢必像帆船酒店，成為全球旅客的打卡熱點。

懸浮水母——Ocean Restaurant

早陣子香港開了一間水母主題餐廳，讓顧客可以一邊望住水母漂浮，一邊享用美食，感覺好Chill。但假如有朝一日可以在水母體內進餐，豈不是更有趣？由Thilina Liyanage設計的「Ocean Restaurant」，其造型似足這種無脊椎動物，加上預定於崖壁或樹頂建設，遠處望去，就像在半空懸浮，配合紫紫藍藍的燈光，非常浪漫。值得一提，這些大水母以木材打造，體內藏着小水母，後者的觸鬚換成白色布料，映射出迷人的光影；水母下的圓盤框架和接駁橋均以鋼材製成，穩陣安全，部分位置以玻璃飾面，確保觀景視野不受妨礙。

湖畔巨鶴——Lake Front Restaurant

外形極像一群紅鶴的湖畔餐廳「Lake Front Restaurant」，其建築框架由木、竹、鋼等構成，紅鶴兩側鋪上類似動物毛皮的物料，加上每隻紅鶴的頭部動作不盡相同，看起來栩栩如生。根據設計師構想，它的四周被樹林包圍，景色宜人，其正上方為天窗，方便引入自然光，令室內環境更見開揚；而連接湖泊的一側設有石製平台，方便遊人出入。順帶一提，紅鶴的內部裝有3盞不同顏色和強度的聚光燈，每當入夜時分，就會發出迷人的紅光，在這種氛圍下把酒談歡，寫意極了！

沙灘墨魚——Coral Sands Beach Bar

計劃建於沙灘的「Coral Sands Beach Bar」，可作為酒吧或餐廳，遠看像一隻巨型墨魚，觸鬚旁設有會發光的「珊瑚」，部分出口更有「海馬」作守衞，猶如一座海洋宮殿。

林中獵豹——Coffee Shop "Jaguar"

造型似獵豹的咖啡廳，構思建於森林之中，以鏤空雕花設計沖淡其威猛形象。內部分設多個樓層，以射燈為主要照明工具，藉此增添神秘感。