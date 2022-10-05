驚爆！陳浩民被指「外出瀟灑」　傳蔣麗莎忍無可忍提離婚

藝人陳浩民與太太蔣麗莎結婚11年育有3女1子，一直相當恩愛，惟近日網上突然傳出2人離婚消息，有內地媒體指蔣麗莎日前在直播指責陳浩民訛稱假期時入劇組拍戲，實際獨自一人「外出瀟灑」，家中大小事務及孩子全部不顧，令蔣麗莎忍無可忍，揚言在假期後就會與陳浩民辦手續離婚，而她在直播時更是眼眶泛红，一臉委屈。有消息指陳浩民對此大感無奈，堅稱假期時的確在劇組拍戲，沒有外出遊玩，身邊並無任何人跟隨，但對蔣麗莎提出離婚一事，他則表示如果對方填好離婚協議書，沒有提出太過份的要求，自己都會答應。

其實今年陳浩民與太太曾於直播期間，當住幾萬人面前吵大鑊，事緣蔣麗莎為4名孩子煮麵，陳浩民以為是午餐就食了太太為仔女備的麵食，當蔣麗莎發現時，一面嫌棄即大鬧老公：「這是給孩子煮的，這麼大人了，跟孩子搶東西吃。」而陳浩民則忍無可忍，反鬧太太為何小題大做，再煮麵給仔女就可以，為何要大發雷霆。

不過對於驚傳離婚，蔣麗莎立即與老公陳浩民開直播，齊齊於髮型屋一邊染髮一邊否認傳聞，蔣麗莎謂：「大家就不要誤信謠言，兩人之間沒有矛盾，是別人瞎寫的，所以沒有甚麼好澄清的，更希望是生活幸福穩定。」

現時居於上海的孫耀威對於好友陳浩民跟太太驚爆離婚，他表示：「唔可能啦，我哋成日聯絡，佢哋好恩愛嘅， 今天仲同佢哋兩夫妻發訊息。商量浩民生日點樣慶祝添。佢係中國好爸爸，1帶4！」