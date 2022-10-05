攝戰Phone雲　2億像素鏡頭有幾清？

智能手機的拍攝功能愈來愈強，有大廠預期未來兩年攝力更會超越單反相機。最近市場又有神器相繼推出，而且全部擁有2億像素鏡頭，拍友們睇完仲會用相機嗎？

今年小米繼續「機海」戰術，3月發表Xiaomi 12系列，7月發表加強版12S系列，拍攝規格及質素正在不斷提升。臨近年尾再推12T系列，分別帶來12T及12T Pro兩部新機，前者搭載1.08億像素主鏡頭及Dimensity 8100-Ultra處理器，後者則是同廠首載2億像素主鏡頭，並用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器。

實物所見，12T Pro的外觀驚喜不大，跟家族成員相似，就連相機模組也是一大兩細設計，當中包括800萬畫素120度超廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭，而主鏡頭則採用1/1.22吋感光元件，尺寸比一般手機大許多，有助提升清晰度、夜間拍攝能力及對焦速度。它支援ProFocus運動追焦、ProCut智慧構圖、2倍無損變焦、8K錄影、運動抓拍、Vlog及電影鏡頭，全屬高階拍攝分唇，入手後齋轉Mode都有排玩！

Xiaomi 12T全系列均搭載6.67吋1,220p解像度的CrystalRes AMOLED開孔屏幕，較常見1,080p屏幕清晰，並提供120Hz刷新率、480Hz觸控取樣率、900nits峰值亮度及5,000,000:1對比度，規格媲美電競手機。其中12T Pro再對應Dolby Vision與HDR10+，配合由Harman Kardon調音的Dolby Atmos立體聲雙喇叭，睇戲聲畫具相當水準。兩機統一內建5,000mAh大電池，支援120W HyperCharge快充，19分鐘可充出100%電量。

Xiaomi 12T及12T Pro將於10月5日晚上8時30分在官方接受預訂，統一提供黑、銀、藍3色，前者容量8+256GB，買機送小米無線行動電源10,000；後者容量12+256GB，買機送淺藍色Redmi Buds 4耳機。

同場加映：

更早發表

Motorola Edge 30 Ultra是內地X30 Pro的國際版，比Xiaomi 12T Pro早一個月擁有2億畫素鏡頭，支援光學防手震，並搭配可進行2.5cm微距拍攝的5,000萬畫素超廣角相機及1,200萬畫素長焦人像鏡頭，而前置鏡頭更高達6,000萬像素，可自拍4K@30fps高清影片。其他配套包括6.7吋144Hz AMOLED屏幕、S8+ Gen1處理器、12GB+512GB容量及4,610mAh電池等。

明年駕臨

市傳Samsung將於明年初發表Galaxy S23 Ultra，賣點之一是採用自家製ISOCELL HP2感光元件，可拍攝2億像素相片，而且單一像素面積達0.6µm，且具有1/1.3吋大感光元素及F1.7光圈，攝力超強！微曲機身將維持8.9mm超薄厚度，並率先採用S8 Gen2處理器，電池則有5,000mAh。