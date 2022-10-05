時令蛋糕靚造型　甜蜜過秋

來到秋季，除了服裝和妝容要變，蛋糕也時時候轉季。繼早前介紹的栗子和杧果口味，近日又有多款新蛋糕上場，既選用時令食材，又有新造型，讓大家甜住過秋天。

清甜香印

日本的香印提子廣受大受歡迎，近日LIFETASTIC就選用它來打造限定的日本香印提子蛋糕，蛋糕表層放滿用啫喱包裹的香印提子和藍莓，夾層是巨峰提子慕絲和蜂蜜忌廉，前者加入蘆薈，後者加入青提子，配以糯米餅底，入口香甜軟糯。

立體造型

平常設計的立體蛋糕，大多以翻糖製作，影完相後好少放落肚。龍島首次推出3D立體蛋糕，選用牛油忌廉蛋糕和朱古力作裝飾，絕對睇得又食得。動物派對系列內的「小象幻想曲」，朱古力小象配檸檬牛油蛋糕、蜂蜜牛油忌廉和檸檬忌廉，清新芳香。「森林之王」以小獅子做主角，以雲呢拿牛油蛋糕配牛油忌廉和焦糖醬，搶眼香甜。夢幻樂系列的「幸福木馬」以紫色作主調，朱古力牛油蛋榚配黑加侖子醬，酸甜開胃。「彩虹獨角獸」色彩繽紛，士多啤梨牛油蛋糕配玫瑰牛油忌廉及士多啤梨醬，滿口果香。

輕盈戚風

喜歡清新又怕甜膩的話，輕盈的戚風蛋糕可能是你杯茶。La Famille於秋天推出2款新口味，長野之紫選用日本長野縣的長野紫葡萄，紫葡萄忌廉上是紫葡萄和藍莓，底部是紫色朱古力圈配火蠟圖章，感覺高貴。蛋糕夾層是果肉、果醬和紫葡萄鮮忌廉，每一口都有濃郁的果味。另一款楓之谷，選用北海道黃金粟米製作，外層有焦糖爆谷北海道鮮忌廉，夾層是朱古力粟米片脆脆，表面有灑金粉裝飾的朱古力楓葉，焦香脆口。

和式Tiramisu

眾所周知，Tiramisu是意大利傳統甜點，如果加入其他國家風格又如何？Kuru Lab近日推出全新的「御‧和風Tiramisu」，品牌選用大阪忌廉和意大利Mascarpone Cheese、鹿兒島產薩摩赤玉雞蛋等製作Tiramisu，再打造出香印提子、日式士多啤梨、熟成杧果和伯爵茶無花果4款口味，蛋糕放入仿木盒包裝盒，再包上日式風呂敷，滿滿日風。留意每日限定20個，售完即止。