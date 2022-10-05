離開無綫膽自大︱麥明詩撐林鈺洧「性女論」：我都唔保守！

前港姐麥明詩（Louisa）今日（5日）與ViuTV女神沈殷怡出席譚仔雲南米線活動，Louisa身為2015年港姐冠軍，上月剛與無綫完結，結束7年賓主關係，不諱言時間過得很快，問到無綫有否曾經挽留？她稱：「有傾過，不過自己重心唔喺幕前，有新方向，未必幫到公司，（律師工作困身？）一路都忙，個腦處理唔到咁多嘢，依家放假幾時鍾意見朋友都得，開心咗好多。」問到是否不再返娘家時，她稱暫時以律師工作為主，沒有跟其他電視台傾合作，希望主力做好事業方面。

提到港姐50周年，過往歷屆港姐大部分都有出席支持，Louisa稱無綫都有邀請她，只是她因忙未能出席，不過她都有睇電視直播捧場，對於冠軍林鈺洧被封為「性女港姐」，Louisa撐林鈺洧直接和誠實，她說：「我自己都唔保守，言論方面代表新一代女性，呢啲係正常生活，覺得佢幾好，港姐由80年代到依家2022，應該要有轉變，女性更要勇於做自己，我樂見此事。」

至於她近來經常網晒性感照，她覺得到這年紀，要對自己魅力有自信，不介意與人分享，笑言自己可塑性高，靚相不介意甫。暫時未開始研究幕前的工作，想讓自己喘息機會，享受自己的時間及多陪家人，笑言媽媽最緊張她的感情生活，承認有拍拖，有穩定男友，覺得離開娛圈後拍拖不再擔驚受怕，感覺無憂無慮，她說：「依家free好多，異性緣都有影響，以前驚拍拖畀人影到，會有壓力，依家冇咁易影到，冇乜出事，（見咗家長未？）冇咁快，費事媽咪多嘢煩，催我趁有心有力早啲生仔，呢個係父母角度，我都認同（年尾閃婚？）好難講，都差唔多。」

現場她與出爐「譚仔小姐」汪東娥（東東）合照，Louisa讚對方又靚又努力工作，還很欣賞對方的譚仔話講得不錯。