沈殷怡投訴邱士縉太搞笑　搞到佢入唔到戲

娛圈兩大法律女神的沈殷怡（Shirley）和麥明詩（Louisa）今日（5日）出席在金鐘舉行的譚仔雲南米線活動，問Shirley可有趁機會與Louisa交流一下法律知識時，她笑言可能大家都沒有吃東西便趕來出席，故話題來不開吃，自認是為食之人。對於Louisa學以至用轉營做律師，問她有否對放棄做律師而感可惜？她說：「我好欣賞佢嘅選擇，每個人想試唔同嘢，冇話可惜嘅，不過都想同佢請教吓佢嘅工作。」

提到近日她與MIRROR成員Stanley（邱士縉）參演的劇集《野人老師》播出，她覺得是繼《反起跑線聯盟》後，另一部以教育為題的劇集，覺得製作非常用心，因自己的角色是一位女強人，又是江湖人物的女兒，故出場時必須要好有氣勢，自爆出場一幕拍了幾次，她說：「我要好有氣勢行出來，本身係好靜嘅人，唔強悍，好開心有呢個角色畀我試到，好好玩，劇入面又要做媽咪，又做人妻和前妻，人生未經歷過。」她的角色經常與Stanley嘈交，不過一cut機兩人便不停講笑，最後她要警告Stanley不要再搞笑，否則令她不能培養感情入戲，她說：「佢真係一個好活潑好幽默嘅人，小朋友和導演都畀佢搞到笑晒。（呢部係MIRROR為復出試水溫嘅劇？）唔覺得係，反而係自己好耐冇拍劇，自從《男排女將》和《無限斜棟有限公司》之後再拍呢部，其實係我試水溫，睇吓觀眾鍾唔鍾意沈殷怡拍劇。」並期望收視理想。