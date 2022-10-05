獲粉絲送驚喜！盧慧敏29歲生日感動到喊：覺得超幸福！

男子組合MIRROR成員lan女友盧慧敏（Amy）於10月4日踏入29歲生日，她所屬公司老闆為她精心策劃，聯同一班粉絲「小樹苗」向她送上大整蠱兼驚喜。當天Amy獲老闆通知要到影樓拍攝工作，但去到現場時，影樓漆黑一片，令她大感疑惑。之後老闆及「小樹苗」一躍而上，對於眾人的心意，她感動到眼濕濕：「多謝大家，平時好少傾偈，但成日都超級愛我同支持我，有好多時候做嘢唔係超級順利，面對低潮位時，我就會望吓你哋啲相，睇吓留言，我就會覺得好好，都好想好似大家咁簡簡單單，我感覺大家衷心希望我好，覺得自己超級幸福！」

Amy更與「小樹苗」玩「大電視」與「收買佬」等遊戲，更主動邀請粉絲傾談心事，有問必答，她又謂跟朋友慶祝生日有個習慣，就是不停問問題，問到感動到喊為止，Amy笑說：「你哋已經做到！我唔係好紅嘅明星、又唔係歌手，能夠得到愛護唔係應份嘅，所以好感恩。因為我好鍾意傾偈，所以就好似迫大家同我傾偈咁，哈哈。」

粉絲問她跟誰以及如何度過生日？Amy笑謂：「我知你哋想問我咩嘅！哈哈，生日都會同屋企人sss一齊過！」粉絲期待Amy拍喜劇、以及希望《無限斜棟有限公司》拍攝續集等等。至於問到Amy的生日願望？她說：「唔講得架！講咗就唔靈，不過我好想講。其實依家都好唔容易，希望大家都愈嚟愈好、身體健康、開開心心！」