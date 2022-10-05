張天賦洪嘉豪懶理是非　拍住上出席活動搵真銀

歌手MC張天賦同洪嘉豪一向老友，但早前二人舉行《Kaho x MC Frenemy Live 2022》演唱會後，MC的私人助理Yee Yee的網上言論惹來是非。事件後久未同場的二人下午（5日）現身荃灣出席活動，被問到同場有否尷尬？二人異口同聲表示不會，指沒有將事件放心上，二人仍是好兄弟，MC説：「依家最值得留意嘅就係我哋兩個嘅騷。（有冇坐埋傾過件事？）冇擺過喺心，唔需要着緊亦唔需要傾呢件事。」身旁嘉豪即打趣説：「同埋都好嘅，同佢做演唱會嗰個月見得太多，停一停都好嘅，（見到厭咗？）梗係，哈哈。」他補充其實大家工作上仍不時有碰面的，MC則表示沒有特意為此事與助理溝通：「相信佢自己識得點處理。」

二人將於稍後各自舉行演唱會，談到會否入場支持對方？MC説：「我買咗飛啦！買咗2張。（你都要畀錢買？）買先係支持嘛，可能同公司攞10張自己買2張囉，哈哈！」嘉豪坦言MC騷肯定一票難求，會盡辦撲飛，將於11月12、13日於西九舉行戶外騷的他表示正積極排練：「第一次個人騷，近排忙緊採排練舞，要多謝MC幫我打開咗跳舞嘅心理關口，上次喺演唱會同佢一齊跳。」他表示除綵排外亦正拍攝電影，但會預留時間為騷閉關，至於早前有傳會於紅館開騷的MC就非常口密，表示還未清楚地點，不過卻又疑似不慎自爆，正當談到二人近期狂燥肌是否預備騷肌時，MC説：「唔係為咗紅……唔係為咗騷肌，不過做定預備啫。」正當現場記者追問下，好兄弟嘉豪即時替他護航，指對方是説洪嘉豪吧。