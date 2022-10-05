點解同吳林峰稱兄道弟？許廷鏗：因為佢似初出道嘅我

歌手許廷鏗（Alfred）與吳林峰聯手於會展舉行音樂會，2人情如手足以「家」作為主題，更邀請到「鄰居」岑寧兒擔任嘉賓。Alfred與吳林峰雖不同時期出道，但幾年前因音樂而相遇，由網友變成同台開騷的兄弟，他們指這份「Bromance」緣分好奇妙，吳林峰重提當年Alfred在直播時點名提到自己，令他興奮到私訊對方：「私訊Alfred多謝佢，佢仲讚我唱歌好聽。之後就咁樣開始傾偈，當時我好迷惘，佢畀咗好多鼓勵同方向我。」

Alfred坦言初次在網上看到吳林峰街頭Busking的片段時，彷彿看到初出道的自己：「我對佢嘅表演好有印象，諗起啱啱入行嘅我，好自由自在，想唱咩就唱咩，唔使有任何商業考量。」自此兩人不時交流音樂，互相扶持，關係猶如一家人，Alfred說：「我覺得同吳林峰相處好自在舒服，好似一家人咁，希望我哋呢種家人嘅感覺可以延伸畀觀眾，令大家入場睇今次音樂會都感覺到家嘅感覺。」

提到當得知與對方開騷的第一下反應，吳林峰指去年開騷邀請Alfred合唱後，一直希望能合作舉行音樂會：「收到呢個消息，有夢想成真嘅感覺，立即搵吓有咩歌可以同Alfred一齊唱。我喺攞獎時都曾經多謝過佢，希望可以喺呢個騷做到答謝Alfred嘅效果。」至於Alfred表示一直期待這個組合的出現：「好似冇乜機會喺大眾平台畀大家了解到我哋，講出嚟又太肉麻，反而依家用好音樂交代最合適。」