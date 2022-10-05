近藤里奈　挺巨胸做女一

每個演員當然想做主角，唔想做配角啦，不過做主角並唔係咁易，除咗要有樣有演技，仲要有星途先至得，好似巨乳美少女近藤里奈咁，除咗積極拍性感寫真，最近更擔任電影女主角，認真叻女！

呼之欲出

有留意近期日本寫真界動向嘅朋友，應該了解到最近湧現好多童顏巨乳妹，例如淺川梨奈、寺本莉緒等，另外亦有唔少出身於大型美少女團體NMB48，包括上西怜以及出道之後人氣火速上升嘅巨乳甜心本鄉柚巴，無獨有偶，今日同大家見面嘅近藤里奈亦曾經做過NMB48成員。

今年25歲嘅佢，雖然比上述幾位巨乳妹嘅年紀大咗幾歲，但係佢天生麗質，一副鄰家少女面孔多年來保持不變，依然係咁天真可愛。而喺純真氣質下，卻擁有一副火辣度相高嘅身材，好多人都估唔到佢原來身材如此激凸，胸前對F奶又大又脹卜卜，從其水着寫真演出中，大家都會感受到里奈對F奶呼之欲出！

全力去演

2010年亦即係佢13歲嘅時候，就投身幕前演出工作，不過唔係做童星，而係加入美少女團體NMB48做藝能偶像，由於佢性格隨和又鍾意鼓勵他人，所以同每一位團體成員嘅感情都相當好。

直至2016年從NMB48畢業後，就向演員路線發展，為增進自己嘅演技，佢經常都會煲戲煲劇，從中學習當中嘅演員點樣做表情同講對白。而里奈嘅努力並冇白費，近期除咗演出舞台劇之外，更加擔任電影《我的魔境》嘅女主角添！不過里奈表示唔滿足，希望未來可以達成自己嘅夢想，就係拍廣告喇！照咁睇嚟，阿妹呢個夢想應該好快會達成，大家拭目以待！

近藤里奈近期忙於演出舞台劇同拍電影，而喺工餘時間佢最鍾意就係打機，從其社交網中就可以知道佢最近打緊邊隻Game，大家仲可以留言同阿妹交流打機心得添！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-25-34