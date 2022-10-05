吳家忻傾情一吻　大讚ANSONBEAN拍劇搵命博

藝人吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）主演黃Viu劇集《#她和她的戀愛小動作》即將推出，千渟指今次拍攝對凌文龍（小龍）和岑珈其尤其印象深刻：「小龍係一位非常有經驗嘅演員，所以同佢合作，我好信任同放鬆；珈其本身好搞笑，我最難忘嘅一場戲就係同佢喺北角食炸大腸，佢好幽默、大家產生好多火花，所以特別開心。」

至於劇中不時調教男友由ANSONBEAN飾演Jason，Kayan笑言自己在劇中的角色不但刁蠻潑辣、更有公主病，不過，她竟自認與角色相似：「相似嘅位唔係我有公主病，而係一樣直接、有啲不修邊幅，同埋有啲麻甩。」談到兩位好拍檔，家忻即時大讚「男友」做事認真：「ANSONBEAN拍攝時真係搵命博，每次都會交足100%，成日都會整親自己。」她也透露與千渟私下份屬好友，即使初次合作，二人仍然相當合拍！

除了主打陽光暖男、溫柔貼心，飾演「忠犬系男友」的ANSONBEAN亦是劇集的「搞笑擔當」！據悉他包辦了劇中大量笑點，獲封「劇組開心果」，他也自認愈演愈放開：「我最深刻嘅場面係開辣椒醬樽，因為我嗌到好大聲！拍完嗰場戲之後，我嘅角色開始走搞笑路線，角色嘅表現亦都愈來愈誇張！其實劇入面好多笑位都係我自己加入去，加上兩位導演好有諗法，有時會突然加啲動作同對白，令成件事搞笑咗幾倍。」