張繼聰感激無綫願再效力　一夫當關唔使老婆捱

憑《窄路微塵》角逐台灣金馬獎「最佳男主角」的張繼聰，相隔7年重回舞台，將於10月15日旺角麥花臣舉行演唱會。日前他接受專訪時稱，希望在騷上透過音樂表達所思所想，不諱言「做歌手很難」：「又辛苦又冇錢，最主要係有咩可以寫啫？我唱失戀歌都唔好意思啦，但依家又覺得除咗愛情外，人仲有其他情感，想同入場1,200位歌迷聚吓，做音樂只當興趣咁玩吓。」

談及近年鮮有亮相無綫宣傳，阿聰強調對各電視台一視同仁：「有上《勁歌》，但係少啫，唔好話我成日上ViuTV，拍ViuTV《季前賽》係因為好玩，我主力電影圈。」直認無綫曾搵他拍劇，無奈跟電影撞期才告吹，又指如劇本好、檔期配合，他樂於重返電視圈。回想在無綫的日子，每天如是：「拍到斷片外，都係不停拍，但對鍾意演戲嘅人係開心事，亦都係磨練，呢行要捱係需要嘅。」所以離開至今，他一直多謝無綫幫過他。

至於6年多前，其太太謝安琪（Kay）曾主演無綫劇集《殭》，可是近年近乎絕迹無綫，阿聰代妻否認和無綫不和：「佢乜電視都好少上。（佢有亮相ViuTV喎！）要宣傳新歌先上啫！（無綫有冇搵Kay合作？）都好難搵，佢又唔拍劇，好多電視台搵佢都未必做。」又

指太太要親主理唱片公司及品牌已很忙，作為丈夫想太太揀最想做的工作，做演員太辛苦，還是覺得太太專心做歌手較好：「着靚衫、唱吓歌，大家就膜拜，覺得你好正。」