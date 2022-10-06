【是日通勝】

農曆九月十一

壬寅年 己酉月 壬辰日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、嫁娶

忌：開渠、修倉、造船

幸運方向：坐南向北

幸運數字：7、13、20、29

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業運稍遜，謹記安守本分，切忌越俎代庖。

金牛座：謀事力不從心，給自己施加再多壓力也沒用。

雙子座：工作遇阻力，回報比預期遜色，無奈又無助。

巨蟹座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

獅子座：努力向目標進發，運氣欠佳也不能阻你成功。

處女座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

天秤座：精神飽滿，只要保持好心情，身體會更健康。

天蠍座：財運好到極，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

人馬座：工作表現可圈可點，遇到問題也不會難倒你。

山羊座：追求好身材也要顧及健康，勿靠節食來減肥。

水瓶座：頭頭碰着黑，事業運特別差，精神壓力大增。

雙魚座：迎來好運的一天，做事快靚正，宜繼續努力。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）狗 人緣差

鼠：事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

牛：身邊缺乏好幫手，做任何事只能靠自己。

虎：情緒欠穩，易意氣用事，不宜與人合作。

兔：言語上易有失誤，有可能無意間得罪人。

龍：運勢低落，受家事困擾，情緒也受影響。

蛇：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

馬：公務繁忙，易遇到困難，解圍要靠耐性。

羊：財運旺盛，工作收入穩定，投資易獲利。

猴：頭腦清晰，判斷力增強，工作如魚得水。

雞：享天時地利人和，放膽做自己喜歡的事。

狗：是日沖煞，為小事耿耿於懷，惹人討厭。

豬：做事效率高，遇到困難也有人伸出援手。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

命運中的人生教練

教練是人，教練不是神。

教練能否跳出生老病死？教練是跳不出生老病死。

觀乎歷史中ABCD，Allah、Buddhism、Christian與Dao，即伊斯蘭教、佛教、基督教及道教，亦受制於萬物的生命法則。

教練能否逃出悲歡離合？教練是逃不出悲歡離合。

教練只可以指導出一條好走的路，因應着機緣及條件，予以適當的指導及建議，從而

發揮所長，達至巔峰。

人生能否遇到一位出色的教練，完全是一種因緣際遇。

有好走的路，有機會發揮所長，不至於誤走冤枉的路，同業者不應該神化自己，造就出不可侵犯的形象。Life Gulu莫過於此而已。

了解到生命的法則，我們就應該因應着自己的天賦條件，隨意發揮。一命二運三風水，或許就是因應以上的種種因素，成就人生之所長。避開人生中兇險的道路，以某種方式去趨吉避凶，清除面前的阻礙物，方能達致通往羅馬的大道。

許多人認為風水布局能夠改變命運，實際上又是否如此簡單？