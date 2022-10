天王好有Face！周杰倫獲邀到畢加索孫女家中作客

台灣天王周杰倫(周董)近日現身巴黎,先後與球王美斯及韓國天團Big Bang成員G-Dragon(GD)等巨星合照,成為集郵天王。原來此行佢更收到已故著名畫家畢加索孫女Diana Picasso邀請,到其家中作客,周董於社交網大晒2人合照,開心表示:「今天很開心去到畢加索孫女Diana 女士家作客,期待下次在畢加索美術館親自聽她導覽。」Diana Picasso則回應指:「What a pleasure to share our passion for art, collecting and life.(很榮幸能分享大家對於藝術、收藏和生活的熱情)」,周董即再以英、法文祝福對方有美好的一天。

其實周董向來喜愛畢加索,去年他曾與拍賣行合作策劃畫展,展品就包含了畢加索的作品,而今次2人見面,Diana Picasso不但將自己的新書《MAYA RUIZ-PICASSO,DAUGHTER OF PABLO》送給周董,更邀請他到畢加索博物館觀看展覽,並親自擔任導賞員介紹每件作品背後的故事,雖然周董今次法國之行行程滿滿,未知能否抽空到博物館看展覽,但他對於與畢加索孫女短敍已感到相當難得,他表示:「要深入了解畢加索的作品,過去是藉著翻閱美術書籍,或是藝術圈朋友的介紹,這次透過畢加索孫女Diana的講述,彷彿瞬間就進入畢加索的繪畫世界!這對我來說是一件非常神奇的事情!」