天王好有Face！周杰倫獲邀到畢加索孫女家中作客

台灣天王周杰倫（周董）近日現身巴黎，先後與球王美斯及韓國天團Big Bang成員G-Dragon（GD）等巨星合照，成為集郵天王。原來此行佢更收到已故著名畫家畢加索孫女Diana Picasso邀請，到其家中作客，周董於社交網大晒2人合照，開心表示：「今天很開心去到畢加索孫女Diana 女士家作客，期待下次在畢加索美術館親自聽她導覽。」Diana Picasso則回應指：「What a pleasure to share our passion for art, collecting and life.（很榮幸能分享大家對於藝術、收藏和生活的熱情）」，周董即再以英、法文祝福對方有美好的一天。

其實周董向來喜愛畢加索，去年他曾與拍賣行合作策劃畫展，展品就包含了畢加索的作品，而今次2人見面，Diana Picasso不但將自己的新書《MAYA RUIZ-PICASSO，DAUGHTER OF PABLO》送給周董，更邀請他到畢加索博物館觀看展覽，並親自擔任導賞員介紹每件作品背後的故事，雖然周董今次法國之行行程滿滿，未知能否抽空到博物館看展覽，但他對於與畢加索孫女短敍已感到相當難得，他表示：「要深入了解畢加索的作品，過去是藉著翻閱美術書籍，或是藝術圈朋友的介紹，這次透過畢加索孫女Diana的講述，彷彿瞬間就進入畢加索的繪畫世界！這對我來說是一件非常神奇的事情！」