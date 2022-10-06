東方日報C2：太太篤爆「大話精」　陳浩民驚傳離婚

入行多年的「多仔公」陳浩民，近年轉戰內地，力Sell「好爸爸」形象。不過，其妻蔣麗莎日前開直播直斥他講大話，明明放假都訛稱要開工而外出，對家裏的事不聞不問，揚言要跟他離婚，而浩民亦「開綠燈」說：「只要不是很過分的要求，我都答應。」由於浩民早有「前科」，網民紛紛怒斥他是垃圾男人！

現年52歲的陳浩民，1994年憑着一對大眼睛及俊俏面孔拍攝飲品廣告，成功殺入娛樂圈，加入無綫後劇接劇備受重用，不過入行多年以來，其緋聞、是非遠遠比事業成就多！

曾先後與佘詩曼、葉璇等拍拖的他，2011年與年輕16年的蔣麗莎奉子成婚，婚後4個月誕下大女，他於太太佗B期間到橫店拍電影，有晚與洪天明、馬德鐘等消夜時，竟帶醉強吻當時只得19歲的陳嘉桓，引起軒然大波，形象與事業即時插水，更要大肚老婆做「擋箭牌」公開認錯，相當委屈。最終陳嘉桓原諒他，事件才告一段落，但浩民自此被視為「渣男」。

浩民與蔣麗莎5年抱4，網民直指他當太太為「生仔機器」，近年他轉戰內地，經常跟太太開直播，2人間中在直播中開戰吵鑊甘，但又不時公然放閃，吸引不少網民「食花生」。一家6口看似幸福，但有指浩民多年來死性不改，更被爆辦理離婚手續，日前蔣麗莎開直播時終忍無可忍，爆老公大鑊！

開直播呻丟低頭家

她指浩民明明放假卻呃她要去劇組，實質跑出去「瀟灑」，不理家中的事，對孩子亦不理不問，她特地致電劇組求證，劇組證實早已放假。蔣麗莎在直播中一臉憔悴，眼睛通紅，似剛剛哭完，她更表示等到假期後便準備跟浩民辦理離婚手續。對此，浩民在網上澄清並非在外玩，只是預先到劇組看環境，又說：「如果妻子要和我離婚，寫好離婚協議書，只要不是很過分的要求，我都答應。」畢竟2人育有4名子女，對於浩民的態度，網民紛紛鬧爆他是「垃圾男人」。

不過，有網民圖文並茂稱日前才巧遇浩民與蔣麗莎行街拍拖，昨日2人又無厘頭在髮型屋邊染髮邊開直播，你一言我一語叫大家不要誤信謠言，蔣麗莎說：「兩人之間沒有矛盾，是別人瞎寫的，所以沒有甚麼好澄清的，更希望是生活幸福穩定。」關係耐人尋味。2人剛為產品做代言，網民質疑他們自製「大龍鳳」谷人氣。

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