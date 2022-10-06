GLYCEL全新代言人陳凱琳矚目登場　帶你去瑞士放Double Skincation！

【特約報道】想做女皇？首先要懂得「Double」！Kiss要Double，放Skincation都要Double！當女皇遇上GLYCEL瑞士肌膚細胞再生專家，創造出女皇級極致寵肌「Double R Treatment」(瑞士R2極致冰封肌齡療程)，GLYCEL Queen——GLYCEL全新代言人——陳凱琳 (Grace) 就此誕生，並帶大家一同「上一秒瑞士、下一秒Deep Sea」，感受集冰封肌齡與深層賦活於一身的Double寵肌境界！

GLYCEL Queen登場，教你女皇式護膚 Love My Skin，Like A Queen！

GLYCEL全新「Double R Treatment」以革新皇牌原液——Timeless Serum Program作主打，先以Revitalize——深海礦物激活原液配合紅光微電流「螺旋式」充電激活「轉」出立體輪廓，再以Repair——冰川幹細胞修護原液配合冰/熱天然能量石按摩，「按」出年輕新肌，一次療程同時收復受損細胞及激活肌膚，享受Double R美肌潛能！

全新療程由GLYCEL Queen陳凱琳 (Grace)美麗加持，並在早前舉行的「Double R Treatment暨全新代言人」發布會中首播全新廣告片及宣傳照。Grace在廣告中不斷穿梭瑞士雪山和深海，而且造型盡顯貴氣，一時身穿毛毛裙置身冰極之峰巧遇北極熊優雅起舞；一時化身冰花上的女皇，展現氣派非凡的皇者風範；再下一秒搖身一變穿起青春洋溢的花花長裙置身Deep Sea，簡直是深海中難得一見的養眼美景！

除了在廣告片中穿梭不同場景外，GLYCEL更將瑞士美景由鏡頭內搬到鏡頭外，在「Double R Treatment暨全新代言人」發布會中布置成「瑞士珍稀花園」和「瑞士極地冰川」，Grace以一身金色短裙亮相，儼如女皇出巡穿梭兩個打卡位影相，並接受奧思集團執行董事兼行政總裁譚肇基先生頒發的GLYCEL Queen專屬護照，寓意Grace與GLYCEL攜手展開瑞士美肌之旅。

Grace在活動上表示：「非常榮幸能夠成為GLYCEL全新代言人，知道GLYCEL團隊致力聯同瑞士美容科技研究院研發美肌療程及護膚品，獨有的療程不但有效修護肌膚表面，更可深入肌膚細胞底層，做到全面修護。如此有實力的品牌，豈能不欣賞呢？」

同場加映：上一秒女皇，下一秒孩子王

據聞在廣告片拍攝當日，Grace不但沒有因為12小時的長時間拍攝而露出疲態，甚至寓工作於娛樂玩足一日！除了不斷試各樣表情和甫士外，更犧牲自己的休息時間，為GLYCEL團隊錄製不少有趣又有心思的短片，即使已經接近深夜，仍然有無限電量，更主動關心工作人員，果然是親民又有愛的女皇！