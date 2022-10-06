艾力寶雲片場槍殺女攝影師民事索償庭外和解　電影恢復拍攝

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）上年10月於新墨西哥拍攝他主演兼監製的西部片《Rust》，綵排時誤開道具槍射殺女攝影師Halyna Hutchins與射傷男導演Joel Souza。Halyna家人今年2月入稟控告艾力與其他監製過失致死，指他們為節省成本罔顧安全，昨日（5日）雙方律師發出聲明宣布庭外和解。電影將於明年1月恢復拍攝，Halyna丈夫Matthew Hutchins將擔任執行監製，導演仍然是原本的Joel，賠償金額則未有公開。

Matthew於聲明表示：「《Rust》將由我執行監製，將於2023年1月由原班人馬恢復拍攝。我沒有興趣加入互相指責或歸咎於人（監製或寶雲先生）。大家都相信Halyna的死是場可怕的意外。我很感恩監製與娛樂工業聯手向Halyna的遺作致意。」艾力於聲明表示：「在這個艱難的過程中，大家都保持為Halyna兒子做最好決定的意圖。我們對所有為這個悲劇與痛苦事件達成解決方案的人感恩。」

雖然民事索償已被解決，但艾力仍然未脫刑事調查。檢察官表示今次庭外和解，對刑事調查或是否決定落案起訴完全沒有影響：「民事案件是私下解決，通常牽涉金錢利益，但刑事案件只在乎事實。如果事實與證據顯示觸犯新墨西哥刑事法例，就會落案起訴。無人可以凌駕法律。」