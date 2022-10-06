金曲歌后魏如萱認婚變　丈夫隆宸翰搬離愛巢

台灣金曲歌后魏如萱歌藝精湛，舞台上獨當一面。而其感情生活一直備受關注。2018年她與丈夫隆宸翰結婚，惟去年被發現互相取消關注社交平台，不過當時以互相有吵架來撇清婚變的傳聞。然而，近日隆宸翰被拍到疑似搬出魏如萱的豪宅，更疑似搬到另一的住處居住。

日前，魏如萱在社交平台寫下感性文，表示：「每個人都一樣，就一條命，好像甚麼都不重要了」。由於未有提及丈夫隆宸翰，似乎已淡出彼此的生活。有報道指，近日隆宸翰晚間從魏如萱住的大安區豪宅走出後，到了超市買啤酒享用，直到晚上到了萬華區窄巷的公寓徹夜未有離開，表現孤單。其實早前已有傳2人感情生變，據知，隆宸翰一直不滿被叫「魏如萱老公」，但當時他曾以「還好」來回應，因為魏如萱身上有獨特之處吸引他。

而昨日（5日）魏如萱終公開發表離婚聲明，親認離婚消息：「致一直以來關心隆宸翰(隆忠翰)先生及魏如萱小姐的朋友們：隆宸翰(隆忠翰)先生及魏如萱小姐，兩人經和平協商後好聚好散，結束婚姻關係，已於日前辦妥相關手續，未來將以孩子父母的身份繼續陪伴孩子成長。同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，雙方將不再對此事另行回應。最後感謝外界關心與愛護，祝福彼此及大家一切順遂、平安。」