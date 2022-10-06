網民力數21名「大鼻藝人」　榜首「烈女」實至名歸？

藝人鍾嘉欣近日被爆黑材料，被指私下人品差、無禮貌，女神忽然形象下滑，事件引起網民熱烈討論，更有網民列出他聲稱接觸過的「乜咁大個鼻」藝人，再度引起熱議，其中「大鼻藝人」三甲分別是「烈女」、「野花」及「命硬」，更指明「烈女」一定排第一，大批網友紛紛表示認同，有人大爆「烈女」竟叫自己的粉絲做「烏蠅」：「10幾年前同太太去四川影婚照，回港時當地候機室見到烈女，佢本身已經西口西面，之後有粉絲想同佢合照，佢話ok，但我之後聽到佢X助手：『有烏蠅嚟就幫我撥走佢啦』。」另有網友指「烈女」工作態度差、慣性遲到等。

不少網民即加碼分享自身經歷，有人聲稱曾被「E」報串而脫粉：「我小學個陣E嚟我哋學校附近拍電影。有幾個同學好中意佢，所以佢哋去問E可唔可以影相。E話可以，仲企到好埋笑面迎人咁同佢哋合照。結果轉個頭就打咗去我學校度X校長老師唔識教學生（真係爆晒粗個種），然後要求學校記佢哋『大過』。」另有人指「男人最痛」見到粉絲會擰埋一面、「木偶怡」任二線姐仔時已冇禮貌和臭串、「周國腎」則時Nice時難頂等。

除了「大鼻藝人」外，爆料網民亦列出「冇架子」藝人，當中出名親民的任達華、鄭伊健、梁朝偉、容祖兒及謝霆鋒等均榜上有名。