中菜新Menu　種類多多

中菜的種類繁多，菜式又多選擇，大家可按個人喜好揀選點心、小菜、燒味又或高級套餐，無論是和家人分享，又或宴客一樣無問題，近日有餐廳推出新款菜單，大家又有一齊食飯的理由喇！

食盡大江南北

中國地大物博，造就了不同地域的菜系，中環中菜食府The Chinese Library 由現時至12月9日以「味」遊大江南北作主題，推出多款單點菜式和嘗味菜單。上海菜變奏版花膠醉紅蝦麵‧香草鮮核桃，鮮打紅蝦麵配用紅蝦殼和蝦膏煮的蝦油、糟滷和指天椒，和花膠及核桃一起吃，層次豐富。杭州名菜重新演繹的富貴火方，蜜餞火腿配乳豬皮和米糕吃，煙韌惹味。其他還有四川和湖南風的茶香竹笙肝膏湯及泡椒M9和牛配蜂巢米粉，創意的龍皇披珍珠甲、粵菜新味的黑松露脆皮江南百花雞、鮮蟹肉科甲和老廣千層糕‧融匯等，讓客人一次過感受大江南北滋味。

雞有鵝味

每次講今晚加料，很多人都知斬料買燒味返屋企加餸，肉嫩美味又多汁的燒鵝是廣受歡迎的出品之一，近日香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿經常推出創意燒味，除明爐燒味除有選用西班牙黑毛豬梅頭肉製作的貴妃叉燒和香口的脆皮燒腩仔外，特別創作飛天燒「我鳥」 ，以製作燒鵝的方式炮製本地雞，雞肚以燒鵝醃醬抹勻封好，再放入用燒鵝醃醬、鵝肉、鵝骨及燒鵝汁熬煮的濃湯內浸泡，醃24小時後上皮，風乾8小時再烤，上桌時再淋濃湯，吃時加點酸梅醬，讓雞肉更添「鵝」味，由於工序繁複，想食就要提早2日預訂喇。

點心下午茶

酒店和餐廳提供的下午茶，大多都是西餐或東南亞小點，中環的「福和雍 點心茶館」近日推出新款下午茶，讓客人大嘆點心。一點驚喜下午茶有蒸點、炸物、焗、包點和甜點多種經典點心，當中包括有韭菜炸蟹盒、葡汁海鮮批和蘿蔔絲酥餅等。經典茶飴下午茶就以民間甜點作主角，大家可以品嘗到河南洛陽的白牡丹酥、台山缽仔糕、杭州狀元核桃酥、鳳凰單叢桂花糕等。餐廳特別加添7款茗茶，如人參烏龍、三花茶、小青柑普洱茶、香六安、鴨屎香單叢和獅峰明前龍井等，讓客人在品嘗點心時作配搭，增加品味體驗。

惹味煲仔菜

踏入帶點涼意的秋天，很多應季的菜式出爐。中環川菜餐廳麻辣燙由現時至11月30日推出一系列的煲仔菜，讓大家迎接秋日。以菇菌和豆腐等打造的雜菌玉子豆腐煲，清新滑溜。酸辣魚頭銀絲煲加入四川辣醬，粉絲吸收湯汁後更美味。其他惹味之選的有紅腐乳雜菜煲、花雕酒釀土雞煲、清宮羊腩煲和川味胡椒蝦煲等，讓大家慢慢揀。

寧波風味

香港有不少富地方特色的中國菜系，除大家熟悉的上海菜和川菜等，還有其他選擇。灣仔米芝蓮一星寧波餐廳甬府，近日推出融合本地元素和寧波風味的新午市菜單。7道菜點心套餐包括醬香去骨鳳爪、即點即做主廚手工水餃、老底子肉末燉蛋、酸湯垂麵和傳統寧波湯圓等。至於7道菜商務午餐，就有傳統烤麩配自製手工香腸、酸湯黃魚羹佐竹笛和絲瓜、紅燜拆骨豬手、炒時蔬、雪菜筍絲肉絲湯年糕， 甜點以桂花蜜綠豆泥和水果作結，讓大家感受到地道的寧波風味。