安祖蓮娜祖莉再借機指控前夫畢彼特曾於機上襲擊全家

美國男星畢彼特（Brad Pitt）於2016年於私人飛機上與養子麥杜斯（Maddox）衝突，導致美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）申請離婚。兒童及家庭福利局以及聯邦調查局調查後指畢佬並無虐待與過失，但安祖蓮娜一直緊咬不放，日前她為離婚官司分配酒莊資產一事入稟，雖然與酒莊無關，但仍舊事重提，詳細列出畢佬如何襲擊全家！

安祖蓮娜聲稱畢佬於機上大叫，罵她對子女差別對待，又拉她進廁所，抓著她的頭搖她，又抓著她的肩膀，推她撞牆。畢佬繼而大力打廁所的天花板幾次，安祖蓮娜於是離開。其中一名子女開聲阻止，畢佬便衝向對方，安祖蓮娜從後箝制畢佬，畢佬向後一躍連同安祖蓮娜撞向飛機座位，令她背部與手肘受傷。子女們衝過去互相保護大家，畢佬掐住其中一人頸部，又打向另一人的臉。其後子女靜坐在座位，畢佬則時不時從飛機後方冒出，爆粗高聲辱罵子女。畢佬又淋啤酒在安祖蓮娜身上，再淋啤酒與紅酒在子女身上。

畢佬一方的知情者表示，安祖蓮娜長期不斷重複與幻想一件6年前發生的事情，每次都虛構事實，目的只是報復畢佬。本來法官判決畢佬與安娜蓮娜各有50%撫養權，但在安祖蓮娜灌輸仇恨之下，6名子女現與父親關係疏離，形同陌路。