靈敢侶情：世界真細小小小

逛超市，遠處傳來一把自以為是的男聲，正在教訓身邊人怎樣說乳酪︰「希臘『式』乳酪是假乳酪，買就得買希臘乳酪！」

都2022年了，還說這兩句？

隨着社交媒體和影片網站普及，這類人真的愈來愈多，才看了一段視頻，不求證、不了解，便將之視為知識，然後自我膨脹，還去教育身邊人。

其實在這十年期間，希臘乳酪已多次被搬上法庭。2014年，便發生了兩大希臘乳酪生產商的案件：A公司於英國入稟告另B公司：「不在希臘生產，不能自稱希臘乳酪。」沒想到，捉字蝨竟然捉到勝訴，B公司需將產品改成「希臘『式』乳酪」。

不過，事情還沒完，兩年後便發生了更有趣的事。紐約兩名男子入稟，告齊以上A和B公司，指他們的乳酪均沒有在希臘生產，有誤導消費者之嫌，但案件被報道不久便被消案，沒有說明原因。

案件判決後，不少生產商為免被告，都紛紛改產品名稱。如出口地沒有特別要求，亦未必會改包裝，繼續使用「希臘『式』乳酪」，儘管他們已使用真正「希臘乳酪」的生產方法。因而從那時開始，市場出現了不少「冤枉的希臘『式』乳酪」，被迫與「真希臘『式』乳酪」較量。

所以，在閱讀到案件的報導之後，我便提醒大家：「一切要看成分。」

另一個證明社交媒體、和影片網站的資訊未必絕對的例子，則跟地獄廚神有關。話說，廚神曾經教煎牛扒，還慎重提醒：「牛扒只可翻一次！」但早在2008年，食品科學家Harold McGee已指出：多次翻牛扒，有助美拉德反應（Maillard reaction），簡單來說，就是令牛扒表面更易焦化，煎出來更香。

其後，不少煮食網站均開始做試驗：一塊牛扒翻一次、另一塊每30秒翻一次。結果顯示，McGree是對的，翻多次的牛扒，不論在肉汁保存、表面焦化、內裏均勻度都比翻一次出色。2014年開始，不少廚師都改變煎牛扒的方法，但地獄廚神則在多年後才改口風。

這個世界真的很大，不知者不罪；以為自己知道很多又容易自我膨脹的人，只代表他的世界太狹小。真正學習知識的，會因為無窮無盡的未知而變得謙虛，才不會在超市大呼小叫，人前失禮而不自知。

日後買乳酪，請看成份，「希臘『式』乳酪等於假」這句，已經好out啦！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03