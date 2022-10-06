謝安琪大熱天着厚褸　讚張繼聰環保唔開冷氣

歌手謝安琪（Kay）今日（6日）現身中環登上大帆船出席環保時裝活動，今日戶外天氣炎熱，Kay穿上以膠樽製作而成的環保厚褸，依然臉不改容，抵熱度高。她表示一向少用羽絨，因本身喜歡動物，最大興趣就是研究環保課題，她說：「全家都有做垃圾分類，大仔2歲起就教佢，屋企又會節約用電，盡量唔開冷氣，呢度要讚吓張繼聰，男人係怕熱啲，但佢肯挑戰唔開冷氣，我研究咗個方法點樣用2把風扇吹得最涼，房唔開冷氣都幾年。」

她透露明天（7日）將推出新歌《我的波利海妮婭》，希望新歌可以承接上一首歌的好成績，新歌曲風節奏明快，是她較少嘗試，希望給樂迷帶來驚喜，問她會否挑戰跳唱？她說：「可以考慮吓，但我係全家最冇跳舞天分一個，全家最有天分嘅，我買落囡囡張靖（Kakaball）身上。」早前她首次與囡囡拍攝自家品牌廣告，廣告中母女以鬈曲爆炸頭示人，原來是抄襲Kay媽媽年輕時的模樣，她說媽咪看到好開心。問到會否讓女兒入行？她稱囡囡鍾意唱歌跳舞，好鍾意表演，她說：「佢叻我好多，我初初對住鏡頭緊張到暈，佢咁細個已經成日拍片。（贊成囡囡入行？）咁細個好難諗，係好多人邀請，多謝大家鍾意佢，而大仔都有行慈善騷。」

對於有網民批評家長帶小朋友去主題公園因為不懂教，她說：「鍾意去主題公園都有內涵嘅，係尋找唔同快樂，我諗佢有自己根據，不過多啲討論都好，唔可以一本通書睇晒。」