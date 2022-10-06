藝術融入電視　OLED華麗登場

疫情扭轉世界生活模式，人們多了時間留在家中，自然要有部好電視提升煲劇及打機質素。OLED電視有著機身薄、對比度高、響應速度快等優點，被公認為目前最佳的顯示技術之一，作為推動者的LG最近推出了OLEDevo Gallery Edition G2及EASEL兩款新作，大玩畫框概念，把電視變成藝術擺設！同期仲有唔少OLED新作登場，每一款都叫人眼界大開！

一門雙傑

LG OLEDevo Gallery Edition G2系列提供55、65及75吋三個尺寸，跟上代一樣採用嵌入式掛牆設計，最薄處只有245mm，宛如油畫般幾近無縫貼合牆身。結合第五代α9人工智能影像處理器，經國際測試機構Intertek認證，能達致100%色彩顯示，而其Brightness Booster Max技術能提升亮度30%，精緻呈現每處細節。

EASEL的藝術感更強，畫架式造型配以金屬框架，可傾斜靠於牆面，並可以遙控控制滑蓋式蓋板。橫向顯示模式時蓋板會向上滑動，屏幕僅餘小部分顯示日期、時鐘、音樂播放器等工具；當切換為全屏幕模式，蓋板則會全部向下降低，帶來65吋120Hz的4K畫面。值得一提此機還內置80W輸出的4.2聲道音響系統，對應Dolby Atmos，保證好聲！

電影人優化

Panasonic LZ1000及LZ2000系列特設Filmmaker Mode，由資深荷里活電影製作人對色彩進行調整優化，忠實呈現最有電影感的色彩，適合電影發燒友！支援多種HDR格式包括HDR10+ Adaptive、HDR10+及HLG，更支援Dolby Vision IQ，可因應觀賞環境而自動調校光暗細節、顏色及對比度。內置條狀喇叭對應Dolby Atmos，並以多點形式傳送聲音，帶來3D環繞音效。

親民價掛帥

Skyworth SXD9500一改OLED電視必貴傳統，走親民路線定價七千有找。55吋的它內置Android 10.0 TV介面，集齊Netflix、YouTube等應用程式，同時配備120Hz動態補償、Dolby Vision及DTS StudioSound技術，並以變色龍2.0影像處理器優化畫質。配有3組HDMI 2.0和2組USB2.0，較可惜是不設HDMI 2.1介面。

高屏佔亮度

小米電視6 OLED提供55吋及65吋兩個Size，屏幕佔高達97%，並提供900nits峰值亮度、98.5% P3廣色域、1ms灰階響應時間及1,000,000:1對比度。音效則由雙通道12.5W四單元音響推動，每個通道都有單獨低頻和高頻喇叭，令輸出和諧均衡。另具備DC電流調光功能，可降低明暗交替的頻閃出現，久看雙唔攰！

靚聲防殘影

不少人追求畫質的同時追求靚聲，Philips 65OLED986為此集成Bowers & Wilkins音響系統，機內三個100mm中低音驅動單元比不少專業音響還要大，帶來澎湃響亮的3.1.2聲道聲音，用戶更可添置低音炮以獲得更好的低音響應。採用專用P5AI圖像處理引擎，提供智能屏幕殘留預防技術，尺寸僅提供65吋一款。

鋁製簡約美

Beovision Contour是B&O旗下55吋電視，由設計師Torsten Valeur 操刀主理，以鋁製邊框搭配織物或橡木的喇叭面罩，所有電線均隱藏電視背部，讓電視從不同角度都能保持簡潔美。面罩背後是11個喇叭單元所在，包含了4個定制的4吋低音單元，營造出3聲道環繞聲效果及Dolby Atmos音效。跟機Beoremote One遙控器以純鋁打造，並可控制所有訊源。