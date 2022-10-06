本地咖啡品牌　齊齊進軍新界

咖啡，近年不再單單是為了提神，更猶如成為Chill或Hea的代名詞，歎杯啡，恍惚是說放慢腳步，邊呷邊享受悠閒時光般，最近就有兩間本地品牌咖啡店不若而同選址新界開設新店，能開分店，證明有實力亦有「味」力，一於慢步品味一下兩間新店的啡香與好時光吧！

離島好風光的啡香飄飄

本土人氣咖啡店Cupping Room最新首次踏入新界區，走到東涌開設全新分店，新店於上星期才開幕試業，內裝沿用一貫的簡約時尚風格，姊妹品牌La Vina亦走進新店，店中店以招牌紅色點綴，帶來視覺衝擊，可以一次過品嘗到美味烘焙包點以及冠軍精品咖啡與其他特色飲品，帶來慢活享受。為慶祝新店開業，由即日起至10月14日期間，會員於店舖以電子卡消費選購咖啡或飲品，即可享買一送一優惠，更不用即時換領，可隨時在任何分店免費獲得下一杯咖啡。

走入大西北的禪意美學

另一間本地精品咖啡品牌NOC早前於元朗開設新店，除以品牌作風裝潢設計外，還加入日式禪意美學，更將滴漏咖啡的概念融入店內，以枯山水形式呈現出沖煮滴漏咖啡時表面產生的水波紋理，猶如帶領大家走進寧靜舒適的空間。新店鼓勵客人實踐可持續低碳生活，改用FSC認證、擁有生物防水塗層的竹纖維紙杯代替了一般即棄膠杯，作為所有凍飲的新包裝，牆身均選用環保毛竹製成，並繼續採用由回收咖啡杯碟、骨瓷和混凝土再造而成的大理石，打造一系列家具和零售展示桌，將自然平實的原料融入可持續化設計。新店除供應多款高品質咖啡及輕食外，於即日起至10月31日期間，更推出兩款限定飲品及菜式，分別是淡淡的佛手柑和「煙熏伯爵茶薑味梳打」，以及香煎三文魚古斯米。此外，新店亦增設工作坊空間，巴絲打可以吸收更多精品咖啡的知識及學習沖煮技巧，並將一系列精選咖啡豆帶回家。