鍾嘉欣「黑面風波」後首度開Live　宣布誕B後將正式「封肚」

懷第3胎的鍾嘉欣日前於社交網站開直播，大談近況和湊仔經，更分享孕期和坐月用保健食品補身，發現自己孕期前後都比以前輕鬆，又可以照顧一對仔女和家人，直播中，鍾嘉欣全程坐着，見她容光煥發，皮膚亦很滑溜，期間她透露今次誕下第3胎後便會「封肚」，實行3個就夠晒數！

下嫁脊醫老公後，鍾嘉欣先後誕下大女Kelly和二仔Jared，今年再懷第三胎，早前亦公開了肚佗着的是位小千金。鍾嘉欣在直播中自言心情緊張：「可能第一胎咩都唔識，好勇敢，反而第三胎有少少緊張，而Kelly同Jared非常興奮，兩個小朋友討論緊邊個幫妹妹換片，邊個負責餵奶，邊個嚟幫我，佢哋好期待同妹妹玩。我哋好期待一家五口嘅生活，冇諗過咁快由一家四口變成五口，要重新適應新成員加入。」

鍾嘉欣又透露第3胎跟以往一樣都是選擇順產、在家中自然分娩，而她亦宣布生完第3胎後「封肚」，故此今次懷孕她特別影家庭照留念。而鍾嘉欣又指最近每日都排到密密麻麻十分忙碌，一邊廂要為新成員而準備所需用品，另一邊廂又要安排Kelly和Jared返學所需東西：「已經準備好BB需要嘅用品，其實每一日真係好忙碌，都會好攰好攰，但係一切都係值得嘅。」

鍾嘉欣又表示今次直播之後，她會專心照顧3名子女，因為要照顧2個小朋友已經不易，要照顧3個小朋友，對她來說是新挑戰，預計「生命又再翻轉一次」，所以要過一段時間後才再跟大家見面。