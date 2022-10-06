鄭伊健躋身「女人堆」拍戲　笑言患職業性失聰

藝人鄭伊健躋身「女人堆」接拍新戲，打趣被嘈到「耳膜穿」。大讚新片意義相當的他，談到主題「閃避」二字，即直認自己遇到問題也曾試過選擇逃避，有時其實亦並非壞事。

伊健與周家怡率領一班後起之秀，包括鍾雪瑩、雲浩影及黃淑蔓等，落力演出英皇新片《深宵閃避球》。伊健形容與一眾「𡃁妹」相差幾代，但卻合作得相當愉快，尤其她們將自己的首本名曲「友情歲月」唱得琅琅上口，令他相當感動，連聲多謝。

談到今次躋身「女人堆」，伊健笑說：「以前又真係拍男人戲居多。今次同佢哋（一班女演員）見面，起初個個都唔出聲，但熟咗之後我就好擔心，因為耳膜都穿！（拍完之後大家仲有冇聯絡？）絕咗交啦，依家扮熟咋，哈哈！」黃淑蔓等即接口踢爆：「我哋打過邊爐㗎，又話同我哋去主題樂園及燒烤？」立時你一言我一語，又指開工時伊健經常「萬歲」，請食蛋榚及糖水。

堅持「一年一部（作品）」的伊健表示甫接觸《深》戲劇本時，已覺得題材罕有且意義相當，故樂意接演。今次題材涉及閃避球，他坦言：「班小妹妹由零開始要受訓一個月，拍嘅時候又要吊威也同食波餅，好多個都試過受輕傷，差啲毀容！（咁你呢？）我就只係受訓咗兩日，同埋同正規球隊打咗場波囉。」

當談到「閃避」一詞時，伊健覺得毎個人在某種環境都總會試過「閃一閃」，可能亦非壞事。問到他「最難忘的閃避」時，他打趣：「咪避開啲狗仔隊囉，唔想俾佢哋影到嘛。」而倘吊若有機會再接拍運動題材作品的話，伊健表示最想拍水上運動：「興趣嚟，咩年紀都可以試着去做，㝷求突破自己。」至於周家怡則開心與一班後輩合作：「佢哋好年輕，我啲活力返晒嚟、後生晒。」