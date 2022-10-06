湯洛雯首踏大銀幕　豁了出去一腳踏十船

由江𤒹生 (Anson Kong)、湯洛雯、栢天男、陳欣妍（Shirley）等主演電影《忽然心動》早前受到疫情影響延期，今（6日）電影公司終定檔於11月17日上映！該片是Anson Kong首部演出的電影，他笑言今次大家會未見過一個這麼怕醜的AK：「我除了電視劇《打天下》外，這次是第一次和女主角做一個情侶角色，我一開始是非常怕醜，因為未試過和女仔很close的拍攝，拍宣傳照時也硬軚，大家看到應該會覺得這樣的AK很新鮮！」

至於同是首次拍電影的湯洛雯，今次則要挑戰一個為慳時間找真命天子而每次都一腳踏十船的女仔，她笑言這個角色故事很特別：「我是沒有做過這種角色，這個角色在數學方面我相信是非常之好，因為可以同時間有10個男朋友！」

Shirley在戲中飾演留學生回港完成論文，但這卻是非一般的論文研究：「我在戲中的畢業論文要寫的是香港情色電影的興衰，所以我在戲中特意回港做研究。」對於這次對手主要是白只，Shirley表示期待已久：「我期待了非常久，因為我有看白只的電影，我好開心我今次的對手是白只呢！」白只表示愛情加喜劇的電影還是第一次：「愛情戲比較少接觸、喜劇就比較多接觸，但愛情加喜劇真的是第一次。」對於對手Shirley更表示讚賞：「她很主動和很願意去討論場戲應該如何演出，你不會覺得她是很green的演員。」